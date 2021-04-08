LG, Bazı Akıllı Telefonlarına Güncelleme Sunacak!

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde LG, yeni bir açıklama yaparak akıllı telefon pazarından çıktığını duyurdu. Şirket Temmuz 2021’e kadar mobil bölümünü tamamiyle kapatmayı planlıyor. Ayrıca daha önce sızdırılmış olan birçok LG model akıllı telefonlarında çıkışları iptal edilmişti.

Ancak şirket bugün yaptığı açıklamada 2019 yılından sonra çıkmış tüm amiral gemisi LG modellerine üç Android işletim sistemi güncellemesi sunacağını söyledi. Bu modellerin G, V ve Velvet serisi cihazlar olacağı belirtildi.

LG G8 serisi, LG V50, LG V60, LG Velvet ve LG Wing cihazları kutularından Android 10 ile çıktıkları için bunlar Android 13 güncellemesine kadar yükselecektir. Bununla birlikte LG Stylo 6 ve bazı LG K modellerinin de iki sürüm güncellemesi alması bekleniyor. Böylelikle bu cihazları kullanan kullanıcılar üç ve iki olmak üzere Android sürüm güncellemelerine sahip olacaklar.

LG zaten geçen günlerde yaptığı ilk açıklamada bazı modellerinin güncelleme almaya devam edeceğini dile getirmişti. Bugünde bunun doğru olduğu ve bazı modellerin kısmende netleştiği haberi ortaya çıkmış oldu. Şirketin yapacağı güncellemeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.