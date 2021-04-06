LG Belirli Telefonları Android 11’e Güncelleyecek, Hatta Bazıları Android 12’yi Alacak

LG, telefon işini bırakma konusunda zor bir karar verdi, ancak mevcut kullanıcılarını zor durumda bırakmayacak. Şirket, LG‘nin Güney Kore web sitesi tarafından onaylandığı üzere, belirli cihazlar için Android 11 güncellemelerini sunmaya devam edecek.

Android 12 güncellemesi üzerindeki çalışmalar da devam ediyor, ancak LG hangi telefonların onu almasının beklendiğini açıklamadı (muhtemelen son amiral gemileri). Şirket, zamanlamanın ve kullanılabilirliğin ülkeye göre değişeceği (ve Google’ın test ve dağıtım prosedürlerine bağlı olduğu) konusunda bilgi de veriyor.

Güvenlik güncellemeleri yayınlanmaya devam edecek. Ancak bunun ne kadar süreceği belli değil – bunların, LG Mobile kapılarını kapatmadan önce çözülmesi gereken türden sorular olduğundan şüpheleniyoruz (ki bu 31 Temmuz’da gerçekleşmesi bekleniyor).

LG Almanya‘da, Android 11’in kullanıma sunulmasının durumunu izleyen bir sayfa var. Henüz Android 12’den söz edilmiyor, ancak güncellemeler için ona göz atabilirsiniz.

Donanım desteğine gelince, servis merkezleri telefonları onarmaya devam edecek, LG ücretsiz onarımlar için kuponlar bile dağıtacak. Bununla birlikte, telefonların ve aksesuarların (kılıflar, ekran koruyucuları) tedariki sınırlıdır. İlgili ürünleri ise (ör. Bluetooth kulaklıklar, hoparlörler vb.) geliştirilmeye devam edilecektir.