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LG, Bükülebilir Sinematik Sesli OLED Ekranı CES 2021’de Tanıtacak!

Yine LG ve yine muhteşem bir ekran teknolojisi... Şirket, şimdi de oyun için tasarlanmış bükülebilir bir ekran deneyimi vaat ediyor.

Ayşen Sıla

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LG-OLED

Geçtiğimiz haftalarda LG Display, CES 2021’de resmi olarak tanıtılması beklenen yenilikçi ekranlarını sergiledi. Yaklaşık bir hafta önce QNED Mini LED TV‘lerini de tanıttılar. Şirket ayrıca kısa süre önce şeffaf OLED panellerini etkinlikte sergileyeceğini de söyledi.

Bunun yanısıra Koreli teknoloji devi, oyun için optimize edilmiş 48 inç Bükülebilir Sinematik Sesli OLED (CSO) TV‘yi duyurdu. Yenilikçi ekran, CES 2021‘de aynı şekilde halka sergilenecek.

Yeni LG Bükülebilir Sinematik Sesli OLED (CSO) TV, son derece ince bir OLED panel kullanıyor. Ekran, 48 inçlik bir ekrana sahip ve oyun oynarken işe yarayan 1.000R’lik bir eğime kadar açılabiliyor. Normal televizyon izlerken ekran düz bir ekrana da getirilebiliyor.

Ekran, özellikle oyun oynamak için tasarlanmış ve OLED teknolojisi sayesinde 0,1 milisaniye yanıt süresine sahip. Ayrıca, 40 Hz’den 120 Hz’e kadar en yüksek yenileme hızına kadar geniş bir değişken yenileme hızı aralığını da beraberinde getiriyor.

Yerleşik bir başka etkileyici teknoloji de, ekranın kendisinin yalnızca 0,6 mm kalınlığında ultra ince bir film uyarıcısı ile ses üretmesiyle ortaya çıkıyor. Duyuru hakkında yorum yapan LG Display’de Genel Müdür Yardımcısı ve TV İş Birimi Başkanı Chang-ho Oh şunları söyledi:

LG-OLED

“LG Display’in 48 inç Bükülebilir CSO ekranı, sürükleyici bir deneyim sağlama açısından gelişmiş teknolojinin kullanımını en üst düzeye çıkardığı için oyun oynamak üzere optimize edildi. Diğer bir deyişle, oyunculara en iyi oyun deneyimini sunuyor. ”

Bu muhteşem teknolojinin CES 2021’de sergilenmesi bekleniyor. Cihazın fiyat ve erişilebilirliği hakkında bilgi edinmek için biraz daha beklememiz gerekecek.

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KaynakNews Break

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