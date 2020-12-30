LG, CES 2021’de QNED Mini LED TV’leri Duyuracak

LG, sanal CES 2021 etkinliği sırasında yeni bir televizyon serisi duyuracağını açıkladı. QNED Mini LED olarak adlandırılan bu yeni televizyon serisi, mini LED arka aydınlatma, kuantum nokta teknolojisi ve LG’nin NanoCell ürününün bir kombinasyonunu tek bir üründe sunuyor.

Mini LED (microLED ile karıştırılmamalıdır), arka aydınlatmanın küçük LED ışık elemanlarından oluştuğu LCD paneller için bir arka aydınlatma yöntemidir. Bunlar standart LED arkadan aydınlatma çözümlerinden önemli ölçüde daha küçük olduğundan, aynı alanda çok daha fazlasını sunabilir. Bu, panelin parlaklığı üzerinde çok daha fazla yerelleştirilmiş kontrole izin vererek, daha yüksek bir genel kontrast oranına ve geleneksel tam dizi yerel karartmalı arka aydınlatmayı rahatsız eden daha az parlamaya yol açar.

LG, 86 inçlik 8K serisinin en üst düzeyindeki ekranın 30.000 mini LED’e sahip olacağını, yaklaşık 2500 yerel karartma bölgesi ve 1.000.000: 1 kontrast oranı üreteceğini iddia ediyor.

QNED Mini LED TV‘lerin diğer önemli yönü, panelin renk çıkışını iyileştirmek için iki teknoloji kullanıyor olmasıdır. LG, renkli ışık üretmek için uyarılabilen yarı iletken nanokristaller katmanı kullanan kuantum nokta teknolojisini ve şirketin belirli dalga boylarını emerek renk doğruluğunu ve görüş açılarını artıran bir renk filtresi olan şirketin kendi NanoCell teknolojisini birleştirdi. (Şirketin diğer modellerinde olduğu gibi hala IPS kullanan panel teknolojisi ile). Bu, kuantum noktasının bilindiği şekilde artan bir renk gamı ​​ve canlılıkla sonuçlanmalıdır. TV’ler ayrıca 120Hz’e kadar yenileme hızları sunacak.

LG, QNED Mini LED TV serisinin amiral gemisi OLED serisi ile daha bütçe odaklı NanoCell modelleri arasında yer alacağını söylüyor.

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Bu yeni seride kaç model olacağını ve teknik özelliklerinin ne olacağını henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte LG, 2021’de 86 inç maksimum boyutta olmak üzere 10 yeni 4K ve 8K TV modelini piyasaya süreceğini söyledi. 11 Ocak‘ta başlayacak olan CES 2021 sırasında daha fazla bilgi açıklayacağız.