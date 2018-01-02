LG Dünya'nın İlk 88 inç 8K OLED Panelini Tanıttı!

LG dünyanın ilk 88 inçlik 8K OLED panelini resmen duyurdu. Panelin tamamen hazır şekilde bu ayın ilerleyen günlerinde CES 2018‘de gösterişe sunulacak.

Bu OLED panel olduğundan LG bu paneli bu kadar büyük yapabildi. Öte yandan LG 8K çözünürlük ile parlaklıktan hiç ödün vermediklerine de dikkat çekiyor. Benzer boyut ve çözünürlükteki LCD paneller için parlaklık konusu bir sorundu. Bununla mücadele etmek için LCD paneller parlaklığını artırmak zorundalar. Bu da güç tüketimini arttırıyor. Ancak LG OLED panelinde bu durum hiçbir sorun teşkil etmiyor.

Bu panel hakkında elimizde boyutu ve yüksek çözünürlüğü dışında fazla bir şey bulunmuyor. Bunun sadece bir panelden ibaret olduğunu ve gerçek bir TV’ye dönüşmediğini hatırlatalım.

Henüz herhangi bir ticari üründe ne zaman göreceğimizi bilmiyoruz. Gerçi bir avuç YouTube videosunun dışında 8K içeriğin fazla bulunmadığını biliyoruz. Ancak yine de bu panel gelecekte nelerle karşılaşacağımız konusunda bizlere umut veriyor. Evde böyle bir panele sahip monitör ile nasıl müthiş bir seyir zevki yakalanır hayal dahi edemiyoruz.

Bu panel bir üründe kullanıldığını öğrendiğimiz gün sizin de haberiniz olması için site bildirimlerini açık tutmayı unutmayın. Sizce televizyon olarak mı yoksa bilgisayar monitörü olarak mı daha iyi bir kullanımı olur? Yorumlarınızı bekliyoruz.