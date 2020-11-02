Ana Sayfa Akıllı Telefon LG Explorer Projesi ile Katlanabilir Telefon Pazarına Giriyor

LG Explorer Projesi ile Katlanabilir Telefon Pazarına Giriyor

LG, içten dışa doğru katlanabilir bir telefon patenti başvurusu yaptı ve bu patent onaylandı. Şayet böyle bir tasarıma sahip bir telefonu piyasaya sürerse, katlanabilir telefon konseptine farklı bir bakış açısı getirebilir...

Muhammed Arslan

-

0
LG Explorer Projesi ile Katlanabilir Telefon Pazarına Giriyor

Explorer Projesi ile LG, kısa süre önce yenilikçi ve cesur bir tasarımla gelen ilk cihazı LG Wing‘i piyasaya sürdü. Şimdi, şirket bu proje dahilinde başka bir yeni cihaz üzerinde çalışıyor olabilir. Çünkü yakın tarihli bir patent, Güney Koreli teknoloji devinin katlanabilir ekranlı başka bir yenilikçi akıllı telefon yapacağını gösteriyor.

LetsGoDigital raporuna göre LG, Ağustos 2019’da USPO’ya (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patent, nihayet Eylül 2020’de yayınlandı. Patentteki cihaz, esnek ekranlı bir telefon içindir, kendi muhafazası içinde sarılabiliyor.

Görüntülere bakıldığında, cihaz kompakt halindeyken diğer normal telefonlar gibi görünüyor. Bununla birlikte, ekran tamamen açıldığında bir tablete benziyor. Ortasında bir menteşe bulunan katlanabilir bir cihazdan farklı olarak, yuvarlanma mekanizması cihazın her iki yanında yer almaktadır.

LG Explorer Projesi ile Katlanabilir Telefon Pazarına Giriyor

Yani ekranın geri kalanını yanlardan çıkarmanız gerekiyor. Cihaz açıldığında, çerçeve de ekranla birlikte hareket edecek. Bu, çerçevenin aynı zamanda döndürülebilir ekranın muhafazası için koruma görevi yaptığı gösteriyor. Metal muhafazalı bir OLED panelde döndürülebilir ekranı dışarı çekerek LG akıllı telefonun tam kurulumu ortaya çıkar.

Ayrıca yuvarlanma mekanizmasının yanlara yerleştirilmesi sayesinde şirket, yer ve kalınlıktan da tasarruf edebilir. İç bileşenleri için yeterli alana sahiptir ve tasarım patentlerine göre çok hantal değildir. Ne yazık ki, cihazın teknik özellikleri ve adı şu anda bilinmiyor ve resmi bir şirket duyurusu beklememiz gerekecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakLetsGoDigital
  • Etiketler
  • lg
Önceki İçerikiPhone 13 Tasarımı İlk Defa Ortaya Çıktı
Sonraki İçerikSamsung Galaxy S21 Ultra Çıkış Tarihi Netlik Kazanıyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21 Ultra Çıkış Tarihi Netlik Kazanıyor

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S21 hakkında söylentiler artmaya başladı. Yeni bir rapor, Samsung Galaxy S21 Ultra çıkış tarihi hakkında...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

LG Explorer Projesi ile Katlanabilir Telefon Pazarına Giriyor

Explorer Projesi ile LG, kısa süre önce yenilikçi ve cesur bir tasarımla gelen ilk cihazı LG Wing'i piyasaya sürdü. Şimdi, şirket bu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

iPhone 13 Tasarımı İlk Defa Ortaya Çıktı

Yeni Apple iPhone 12 serisi neredeyse iki haftadır piyasada ancak yükseltilmiş sürümü hakkında söylentiler çıkmaya devam ediyor. Tabi ki iPhone 13 serisi...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K30S Ultra Satış Rekorları Kırıyor

Bu sabah Çin'de Redmi K30S Ultra amiral gemisi satışa çıktı. Satışa çıkışının ardından Xiaomi başkan yardımcısı ve akıllı telefon departmanı başkanı Zeng...
Devamını Oku
İpucu

En İyi ve En Hızlı LoL Wild Rift Emülatörü LDPlayer ve Kurulumu

League of Legends ya da LoL Wild Rift, en iyi ve en hızlı hangi emülatörde oynanılır? Bildiğiniz gibi mobil dünyasını kasıp kavuran...
Devamını Oku