LG Explorer Projesi ile Katlanabilir Telefon Pazarına Giriyor

Explorer Projesi ile LG, kısa süre önce yenilikçi ve cesur bir tasarımla gelen ilk cihazı LG Wing‘i piyasaya sürdü. Şimdi, şirket bu proje dahilinde başka bir yeni cihaz üzerinde çalışıyor olabilir. Çünkü yakın tarihli bir patent, Güney Koreli teknoloji devinin katlanabilir ekranlı başka bir yenilikçi akıllı telefon yapacağını gösteriyor.

LetsGoDigital raporuna göre LG, Ağustos 2019’da USPO’ya (Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi) yeni bir patent başvurusunda bulundu. Patent, nihayet Eylül 2020’de yayınlandı. Patentteki cihaz, esnek ekranlı bir telefon içindir, kendi muhafazası içinde sarılabiliyor.

Görüntülere bakıldığında, cihaz kompakt halindeyken diğer normal telefonlar gibi görünüyor. Bununla birlikte, ekran tamamen açıldığında bir tablete benziyor. Ortasında bir menteşe bulunan katlanabilir bir cihazdan farklı olarak, yuvarlanma mekanizması cihazın her iki yanında yer almaktadır.

Yani ekranın geri kalanını yanlardan çıkarmanız gerekiyor. Cihaz açıldığında, çerçeve de ekranla birlikte hareket edecek. Bu, çerçevenin aynı zamanda döndürülebilir ekranın muhafazası için koruma görevi yaptığı gösteriyor. Metal muhafazalı bir OLED panelde döndürülebilir ekranı dışarı çekerek LG akıllı telefonun tam kurulumu ortaya çıkar.

Ayrıca yuvarlanma mekanizmasının yanlara yerleştirilmesi sayesinde şirket, yer ve kalınlıktan da tasarruf edebilir. İç bileşenleri için yeterli alana sahiptir ve tasarım patentlerine göre çok hantal değildir. Ne yazık ki, cihazın teknik özellikleri ve adı şu anda bilinmiyor ve resmi bir şirket duyurusu beklememiz gerekecek.