LG Firmasından 2 Adet Katlanabilir Telefon Patenti

Son dönemin akıllı telefon konusunda son kullanıcının en büyük hayali katlanabilir akıllı telefona sahip olmak. LG firması bu konuda 2 yeni patent alarak bu yarışta kendisinin de var olduğunu gösterdi.

Katlanabilir ekran tasarımı ilk olarak Samsung firmasının aldığı birkaç adet patent ile gündeme gelmişti. Daha sonra bir çok firma Samsung firmasını izledi. LG firması tarafından alınmış 2 adet patent firmanın da bu tasarıma ilgisi olduğunu kanıtladı.

Alınan iki patent US D777,131 S ve US D777,132 S kod adlarını taşımakta. US D777,131 S adlı patent dosyasında bir birinin üstüne katlanan 2 kanatlı bir ekran gözükmekte.

US D777,132 S kod adlı patentte ise US D777,131 S kod adlı patentte gösterilen ekrana göre daha küçük ve dolap kapağı gibi ortadan katlanarak birleşen 2 kanatlı bir ekran gözüküyor.

Patent dosyalarındaki çizimlere dikkatli bakıldığında ahize kısmının arka kısımda konumlandırıldığı gözükmekte. Bu çift ekranlı bir tasarım olma ihtimali güçlendirmekte. LG firmasının katlanabilir tasarıma sahip ilk telefonlarını ne zaman çıkartacağı konusunda henüz bir bilgi yok ama 2018 yılı katlanabilir ekranların yılı olabilir.