Samsung Galaxy Note Edge ve duyurusu yapılan Xiaomi Arch ‘a ciddi bir gönderme içerdiğini düşündüğümüz “Kavisli Ekran Yeniden Tanımlanıyor” sloganı kışkırtıcı bir şekilde CES 2015 te LG G Flex 2 tarafından kullanılmayı planlanıyor.

Tanıtım için kullanılan görselden anlaşılacağı gibi cihazın tam adı beklendiği gibi LG G Flex 2 olacak. CES 2015 te boy gösterecek ve kavisli ekrana sahip akıllı telefonlarla amansız bir rekabete girecek olan telefon için LG nin beklentilerinin üst düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.

Selefi olan LG G Flex‘den bir miktar daha küçük bir ekrana sahip olması beklenen bu telefon büyük ölçüde 1080 x 1920, veya 1440 x 2560 çözünürlükle gelecek. 64 bit Snapdragon 810 nun güç vermesini öngördüğümüz LG G Flex 2 ‘nin görsellerine bakıldığında iPhone 6 Plus ‘un doğal yoldan esnemiş haline benzetmek mümkün.