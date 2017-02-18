LG G Pad 3 8.0, Nougat Güncellemesi Almaya Başladı

LG G Pad III 8.0 için Nougat güncellemesi yayınlandı. Özellikle, Kanada gsm operatörü Fido, ağındaki birimlerdeki güncellemeyi uygulamaya başladı. Güncelleme, Android sürümünü 7.0‘a taşıyor.

Bir OTA yayını olması nedeniyle, güncellemenin cihazınıza gelmesi biraz zaman alabilir. Bu arada, sabırsız hissederseniz, akıllı telefonunuzun Ayarlar menüsüne giderek güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Bu güncelleme ile ilgili gelen tüm yenilikleri okumak için Android Nougat 7.1.2 Güncellemesi İçin Yeni Detaylar haberine bakabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir sorunuz olursa aşağıdaki yorum alanını kullanarak bizlere iletebilirsiniz.

Bu güncellemenin Türkiye’de yayınlanması biraz zaman alabilir, ama siz yine de ayarlara giderek manuel olarak kontrol yapabilirsiniz.