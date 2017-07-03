LG, geçen yılın G Pad III 8.0 FHD tabletinin halefini satışa sundu. G Pad IV 8.0 FHD olarak adlandırılan bu cihaz, 1.4GHz 8 çekirdeği olan Snapdragon 435 yongasetiyle ve 1920×1200 piksel çözünürlükte 8.0 inç IPS ekranla çalışıyor.

Dahili bellek 32GB iken RAM 2GB ve hafıyası microSD kartı ile 2TB’ye kadar genişletilebilir. Tabletin arkasında ve önünde 5MP kameralar bulunuyor. 216,2 x 127,0 x 6,9 mm ölçülerinde ve 290 gr ağırlığında olan cihaz Android 7.0 Nougat‘ı kutudan çıkmış olarak çalıştırıyor.

Şirket, tableti kadınlar ve gençlerin taşımak için kolay hafif bir cihaz olarak pazarlıyor.

Cihaz, yaklaşık 305 dolara denk gelen 352,000 KRW fiyat etiketini taşıyor. Güney Kore‘de LG U Plu ile koyu kahverengi renklerde satılmaktadır. Diğer pazarlarda ne zaman satışa çıkacağı henüz netleşmedi.