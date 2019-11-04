LG G Pad 5 10.1 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi LG, 2017 yılında piyasaya sürdüğü LG G Pad 4 modelinin gelişmiş sürümü olan LG G Pad 5 10.1 tabletini piyasaya sürdü. Öncekine göre daha büyük boyutlu bir ekrana, hızlı şarj özelliklerine sahip devasa bir bataryaya ve parmak izi tarayıcısına ev sahipliği yapıyor.

LG G Pad 5 10.1, 1920 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 178 derecelik görüş açısına sahip 10,1 inç FullHD+ IPS LCD ekrana sahiptir. Ekran, göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan özel bir mavi ışık filtresine sahiptir. E-kitap okurken veya internette gezinirken yardımcı olan ve gözleri yormayan siyah beyaz mod desteği de mevcut.

Tablete güç sağlayan özellikler arasında, 4GB LPDDR4 RAM ve 32GB dahili depolama bulunuyor. Ayrıca depolama alanı UFS 2.0 teknolojisine sahip. 2.34 GHz dört çekirdekli Snapdragon 821 yonga seti tarafından destekleniyor. Hafıza MicroSD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir.

Arka kamera, otomatik netlemeyi destekleyen 8 megapiksel sensördür. Buna karşılık selfie kamerası 5 megapikseldir. G Pad, Quick Charge 3.0 teknolojisini destekleyen 8.200 mAh bataryadan güç alıyor.

Kutudan çıkan Android 9.0 Pie ile çıkacak. G Pad 5’in gövdesi neredeyse iPad benzeri bir his veren, birinci sınıf metalden oluşuyor. Tekli kamera sol üst köşeye yerleştirilirken, LG logosu arka panelin alt ortasına konumlandırılmıştır.

G Pad 5 10.1 sadece gümüş renkte mevcut. Tablet 380 dolar fiyat etiketine ev sahipliği yapıyor. Küresel pazara tam olarak ne zaman çıkar, henüz bir bilgi net değil.