LG, ABD pazarı için yeni bir giriş seviyesi tableti piyasaya sürdü. G Pad F2 8.0 olarak adlandırılan bu cihaz, 8 çekirdekli 1.5GHz CPU’ya sahip MediaTek MT6750 ana kart ve 8-inç WXGA (1280 x 800 piksel) ekran ile çalışıyor.

Dahili bellek 16GB iken RAM 2GB kapasiteye sahip. Cihaz ayrıca 5MP arka ve ön kamera özelliklerine sahiptir. 350 gr civarında ağırlığa sahip olan tablet, Android 7.1 Nougat’ı kutunun dışına çıkıyor. Tablet bilgisayar ayrıca 3.000mAh pil ile güç sağlıyor.

G Pad F2 8.0, isteğe bağlı olarak 4,400mAh‘lik bir genişletilmiş pil ile birlikte geliyor ve toplam kapasiteyi 7,400mAh’ye çıkarıyor. Stereo hoparlörlere ve tam boyutlu USB bağlantı noktasına sahiptir.

Tablet şu anda 150 dolara Sprint’den satın alınabilir. Diğer pazarların bu cihazı alıp almayacağı ise netlik kazanmış değil.