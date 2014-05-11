Her geçen gün yeni sızıntılara tanık oluyoruz, bu sefer de Güney Kore merkezli teknoloji devi LG’nin merakla beklenen G2 modelinin devamı olan yeni amiral gemisi G3’ten yeni bir sızıntı geldi.

Geçtiğimiz günlerde cihazın, altın renkli modelinin görselleri ortaya çıkmıştı. Sızıntıları ile ünlenen @Evleaks, cihazın yeni görselini twitter’da teknoloji severler ile paylaştı.

Yayınlanan G3’ün fotoğrafı, daha önceki sızıntıları doğrular nitelikte. LG G3’de beklenen teknik özellikler ise şöyle; 5.5 inç Quad HD (1440 x 2560 piksel) ekran, Snapdragon 801 yonga seti, 32GB dahili depolama alanı, 2 ya da 3GB RAM ve suya dayanıklılık.

LG G2’nin tasarım izlerini taşıyan yeni amiral gemisinin, 27 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte tanıtılması bekleniyor.