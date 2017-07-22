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LG G4 için Nougat Güncellemesi Geldi!

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LG G4 için Nougat Güncellemesi Geldi!
22-07-2017
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LG G4 akıllı telefon için Nougat güncellemesi artık mevcut. Hali hazırdaki kullanılabilirlik yalnızca şirketin Güney Kore’deki ülkesi ile sınırlıdır. Ayrıca, güncelleme yalnızca LG Bridge uygulaması aracılığıyla erişilebilir.

Güncellemenin KDZ görüntüleri XDA Geliştiricileri’nden indirilebilir. Bununla birlikte, bu güncelleme şu an için yalnızca F500S, F500L veya F500K modelleri için mevcuttur. Güncelleme ile ilgili daha fazla detay yok.

Güncellemenin sadece Güney Kore ile sınırlı kalmayacağını ve yakın zamanda diğer bölgelerdeki cihazlara da geleceğini söylemek mümkün.

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