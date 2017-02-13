LG G6 32-bit HiFi Quad DAC Özelliği Sunacak

LG G6 son zamanlarda haberlerde çok gözükmeye başladı. İster modüler tasarımı, ister sızdırılmış tasarım görüntüleri olsun, amiral gemisi oldukça ilgi çekmekte. Son olarak LG, cihazın yüksek kaliteli ses ve “olağanüstü” ses dengesi için 32-bit HiFi Quad DAC (Dijital-Analog Dönüştürücü) özelliğine sahip olacağını açıkladı.

LG, modellerinden birisine ilk defa bu donanımı eklemiyor. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen LG V20 modelini incelediğimizde belirttiğimiz gibi, 32-bit Quad DAC’yi yüksek kaliteli bir dinleme deneyimi sunmak için kullandı. LG’ye göre, bu donanımın yeni sürümü G6’da kullanılacak.

Firma yüksek ses kalitesini kullanıcılarına sunmak için yüksek kaliteli ses yonga setleri üretiminde uzmanlaşmış bir şirket olan ESS Technologies ile bir araya geldi. DAC yongasının en büyük özelliği sol ve sağ ses kanallarına ayrı ayrı ince ayar yapabilme yeteneği; bu da ses dengesini geliştiriyor ve gürültüyü azaltıyor. LG, bu sebeple minimum akustik bilginin kaybolduğunu ve ses kalitesinin temiz ve berrak olduğunu iddia ediyor.

LG G6‘nın amiral gemisi modeli 26 Şubat‘ta Mobile World Congress 2017 etkinliğinde tanıtılacak.