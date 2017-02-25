LG, G6 Akıllı Telefon’un Çift Kamera Özelliğini Gösteren Yeni Videolar Yayınladı

Yakında çıkacak olan LG G6 amiral gemisi ile ilgili olarak LG‘nin elinin bu kadar açık olmasını çok seviyoruz. Şirket, ikili kameralarla başlayarak amiral gemisinin temel özelliklerini vurgulayan küçük birkaç önbellek videosu yükledi.

LG videolar ile bazı hashtag kullanımlarını da göstermiş oldu. #nobumps #eventhecameraissetback

Sıradaki video, rahatsız edici bir soruyu “Too Big?” Isteyen ve saniyede bir Galaxy S7’yi sergilemek konusunda çok ince olmayan bir video.

Öyleyse diğer uca gidiyoruz – “Çok Küçük” Bu sefer tarafı silinmiş bir iPhone SE gözümüze çarpıyor.

Sanırım LG G6 bu hikayenin kahramanı. Çok büyük değil, çok küçük de değil ama doğru olan bir ekran seçiyor.