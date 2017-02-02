LG, G6 Compact, G6 Lite ve pek çok isim için başvuru yaptı

LG, LG G6 Compact, G6 Lite ve diğer pek çok modeli için ticari marka başvuruları yaptı. Bu alışılmadık bir şey değil. Geçen sene G5 Lite’imiz vardı, daha sonra LG G5 SE olarak yeniden şekillendirildi. Yine de, ‘Kompakt’ modeli biraz sürpriz olabilir.

LG, V20 mini çeşitlerini V34 yapmıştı, ancak bu Japonya’ya has bir özellikti, bu yüzden dünya çapında erişilebilirliğe güvenmeyin. Çünkü çoğu model adı farklı ülkelerde kullanılabiliyor. Tıpkı V20‘de olduğu gibi.

Şirket aynı zamanda G6 Hybrid, G6 Fit, G6 Sense, G6 Young, G6 Forte, G6 Prix olmak üzere birçok başka isimi de duyurdu. Bunlar sadece telefonlar değil, LG G6’nın Arkadaşları gibi konumlandırılıyorlar. Fit muhtemelen bir fitness grubudur, diğer isimler ile ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Geçen yıl LG G5 lansmanında da gördüğümüz gibi bazı ürünler ile birlikte lansmanını yapmıştı. 360 kamera, kablosuz kulaklık ve VR gözlüğünü hatırlıyorsunuzdur.