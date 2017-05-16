LG G6, Galaxy S8, Pixel iPhone 7 Kamera Karşılaştırma

Bir hafta önce, gerçek ve test edilmiş iPhone 7 ve Google Pixel‘de Galaxy S8 ve G6 savaşı olan hızlı bir kör kamera karşılaştırmasına katılmanıza izin verdik. 6 sahneli bir çatışmada dört cihazı karşılaştırdık ve hangi telefonun en iyi performansı aldığına karar vermek zordu.

Sahne 1:

İlk sahnemizde LG G6, 3.896 oyla 1. sıra, Pixel 971 oy, Galaxy S8 780 ve nihayet 147 oy alan iPhone 7 ile birinci sırada yer aldı.

Sahne 2:

İkinci sahnemizde, LG G6, bir kez daha 2.455 oyla pastayı birinci, Galaxy S8 1.340 oyla ikinci sırada tamamladı. Üçüncü ve dördüncü yerler, sırasıyla 892 ve 644 oy alan Pixel ve iPhone 7 tarafından alındı.

Sahne 3:

Galaxy S8 bu 3. senaryoda 2.373 oy aldı; G6 ise 1.971 oyla ikinci sırada kaldı. Pixel, bu özel sahnede sadece 146 kişiye hitap ederken, iPhone 7 773 oy aldı.

Sahne 4:

Galaxy S8, bir kez daha 1,875 oyla lehine sonuçlanan anketten 1. sırada çıktı. Google Pixel 1,485 oyla ikinci sırada yer alırken, iPhone 7 1,403 oyla üçüncü sırada. G6 sadece 367 oyla sonuncu oldu.

Sonuçlar

Toplam 10,764 oyla (% 34,3), LG G6 bu kör kamera karşılaştırmasını kazanıyor! Rakibi Galaxy S8, 8.836 oyla ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü nokta ise, iPhone 7’nin toplamda 6,768 oy aldığı, oysa Google Pixel’in lehine 5,002 kişi olduğu belirtildi. Bu sonuçlar kullanıcılara hangi resim daha iyi sorusu sorularak hesaplanmıştır.