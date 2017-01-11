LG G6, Galaxy S8’den Önce Çıkabilir

Güney Kore basınında yer alan bir haberde akıllı telefon üreticisi LG‘nin 2017 yılı için geliştirdiği amiral gemisinin muhtemelen G6 olacağı iddia edildi. LG G6‘nın Samsung‘un Galaxy S8 modelinden önce tanıtılacağını öne süren Electronic Times isimli gazete, LG‘nin Note 7 faciası yüzünden zor günler yaşayan Güney Koreli rakibinden önce davranarak bir ilke imza atacağını yazdı.

Habere göre 10 Mart tarihinde Güney Kore’de düzenlenecek olan MWC 2017 etkinliğinde LG G6 modelini tanıtacak. Dünyanın geri kalan ülkelerinde G6’nın ne zaman satışa sunulacağına yönelik bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

Samsung’u sollayacak

Yaşanan batarya probleminin ardından Galaxy Note 7 modellerini geri çağırmak zorunda kalan Samsung’un itibar ve para kaybına uğramasını fırsata çevirmek isteyen LG, tarihinde bir ilke imza atarak ilk kez Samsung‘dan önce amiral gemisi modelini görücüye çıkaracak. Daha önceki yıllarda da Samsung tarafından kullanılan bu taktiğe başvuran LG, G6 ile Samsung Galaxy S8’den daha yüksek satış rakamlarına ulaşmayı hedefliyor.

Ancak LG bunları planlarken Samsung da boş durmuyor ve Nisan ayına kadar Galaxy S8‘in kusursuz bir şekilde müşterilere sunulması için gerekli çalışmaları tam hızıyla sürdürüyor.

Modüler yapı terk edilebilir

Müşterilerin tam olarak ne istediğini analiz eden ve beklentileri karşılayacak bir telefon tasarlayan LG, G5‘te kullanılan modüler yapıyı G6’da terk edebilir. G6’da yeni bir Quad HD+ ekranla geleceği ve suya dayanıklı bir yapıya sahip olacağı da iddialar arasında.