LG G6 ve Galaxy S8’in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Samsung, 29 Mart’ta New York’ta düzenlenecek bir organizasyonda çok beklenen Galaxy S8 ve S8 + akıllı telefon modellerini tanıtacak. 21 Nisan’ta piyasaya çıkacak olan yeni amiral gemileri sektöre hareketlilik katacak.

Ve bugün şirketin ana vatandaşından gelen yeni bir rapor, bu tarihleri ​​teyit etmek için geliyor, önemli bir fark var. Buna karşın, Samsung’un Galaxy S8’i ilk kez 21 Nisan’da piyasaya çıkarmayı bir hafta önce Kore’de başlatmak istediği söylenebilir. Bu nedenle hem Galaxy G S8 hem de S8 +, 21 Nisan’da dünya çapında satışa çıkacak. Sözde “amiral geminin tüketici kitleleri için cihazların istikrarlı tedarik edilmesi” sebebiyle yapıldığı iddia ediliyor.

Öte yandan, LG’nin G6‘yı mümkün olan en kısa sürede denediği ve bu nedenle S8 ikilisinin rekabete maruz kalmadığı oldukça uzun bir süre geçtiği varsayılıyor. Ancak bir noktada, G6’nın yalnızca ABD’de 7 Nisan’da piyasaya çıkacağını ve böylece Samsung’un piyasaya çıkacağı tarihle çakışmayacağı fakat etkileneceği düşünülüyor.

Durum yine de olabilir, ancak Güney Kore’de LG’nin bu Pazar günü Mobile World Congress’teki tanıtımını takiben 10 Mart tarihinde G6’yı piyasaya sürmesi bekleniyor. En azından 1,5 ay önce satışa çıkacak.

G6 için ön siparişler 2 Mart’ta başlayacak. Samsung, Galaxy S8‘in ön siparişlerini ne zaman başlatacağına henüz karar vermedi, görünüşe göre, geçmişteki deneyimlerimize göre 13 Nisan en muhtemel tarih olarak görünüyor.