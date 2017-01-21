LG G6 Google Asisstant ile Gelebilir

Henüz LG firmasının yeni amiral gemisi G6 modeli konusunda yeterli bilgilere sahip değiliz ama resmi açıklamalar ve sızan bazı ipuçları neticesinde firmanın Samsung‘un elinde bulundurduğu pazar payına göz diktiğini söyleyebiliriz. Son bir kaç aydır bir çok dedikodu dolaşmakta. En son söylenti ise LG firmasının Google’ın sanal asistanı olan Google Assistant‘ı yeni cihazında kullanacak olması.

Google Assistant ilk olarak Ekim ayında Google’ın kendi telefonları olan Pixel ve Pixel XL modellerinin tanıtımında ortaya çıktı. Yeni dijital asistan daha doğal bir etkileşim sunmaya çalışıyor. Eğer dedikodu doğruysa bu LG firmasına savaşmak için bir şans verebilir. Sonuçta en büyük rakiplerinden Samsung yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8‘de Bixby adındaki dijital asistanı tanıtması bekleniyor.

LG firmasının yeni amiral gemisi modelini Barselona’da düzenlenecek olan MWC etkinliğinde duyurması bekleniyor. Ekinlik 26 Şubat tarihinde başlayacak.