LG, G6 için Su ve Toz Direncini Anlatan Videolar Yayınladı

LG G6‘nın duyurusuna bir haftadan biraz fazla var ve bu güne kadar gelen teaser’lar gerçek oluyor. LG, cihazın belirli özelliklerine odaklanan küçük teaserlarla bunu artırmaya devam ediyor. Bu sefer cihazın su ve toz direncine odaklanan iki video yayınlandı.

LG, IP sertifikasını ima eden gizemli bir geçmişe sahip cihazın taslağını altüst etti. İlk 11 saniyelik klip, cihazın taslağını ve sonunda ortaya çıkan LG G6 ile havuz boyunca çapraz yüzen sadece bir kızı içeriyor. Ayrıca bir kopyası var “Havuzda bir gün alıyor musunuz? Sadece rahatlayın ve LG G6 keyfini çıkarın”, herhangi bir endişe duymadan telefonla suda girebilirsinizi ima ediyor.

İkinci video daha kısa – sadece 7 saniye. Buna “Un” deniliyor ve gördüğümüz tek şey, bir tahta üzerine dökülen un, tekrar G6 taslağı ve adı. Aygıt da toz geçirmez olacak gibi görünüyor ve tozu, unu, püresi ve diğer yapışkan gıdaları bırakarak endişelenmenize gerek yok mesajı veriyor.