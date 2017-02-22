LG G6 ve LG G5 Yan Yana Görüntülendi

Elveda LG G5, merhaba LG G6. Weibo’ya gönderilen bir fotoğraf, yerini alacak olanın yanındaki amiral gemisini göstermektedir. Daha geniş çerçeve, ekran 5.3″ den 5.7″ ye yükselirken G6‘nın neredeyse aynı boyuta geldiği noktaya kadar küçüldü.

Ekran oranı, ekran denetimleri ve daha iyi uyum sağlamak için en boy oranı 18: 9 olarak değişti. Çözüm, QHD‘nin 1.440 x 2.880 piksel daha geniş bir sürümüdür. Ayrıca, ekranın yuvarlak köşelerinde daha büyük bir ayrıntıya sahip olun, ödüllü bir tasarımcı tarafından övgüyle karşılandılar.

Daha önceki bir fotoğraf, ikili kameralar ve bir parmak izi okuyucu ile telefonun arkasını gösterdi. LG G6 cephesinde bir iris tarayıcı bulunduğu bildirildi. Bakalım yeni gelecek olan sızıntı görüntüler ile daha fazla bilgiye sahip olabilecek miyiz.