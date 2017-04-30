LG G6 Mini Yapım Aşamasında

LG, en yeni amiral gemisi akıllı telefonu olan LG G6‘yı sadece birkaç ay önce Mobile World Congress 2017‘de tanıttı ve cihazın daha küçük bir varyasyonunun söylentileri zaten ortaya çıktı.

TechnoBuffalo tarafından hazırlanan bir rapora göre, G6’nın iddia edilen daha küçük modeli, ekran boyutunun 5.7 inçten 5.4 inç’e düşmesi beklenirken, büyük kardeşiyle aynı tasarımı koruyacak. G6’dan en çok dikkat çeken şey, çerçevelerinin ne kadar küçük olduğu ve “Tam Vizyon” ekranın ne kadar uzun olduğu idi. Daha küçük bir form faktörüyle paketlenmiş bu iki özellik, “mini” varyantın cebe daha uygun olmasına yardımcı olurken zarif tasarımı da korumakta.

LG G6 da bulunan 2:1 en-boy oranının G6 Mini’de kullanıldığı söyleniyor, ancak diğer özellikleri bilinmemekte. Apple ve Samsung, iki yıl içinde amiral gemisi akıllı telefonlarının iki boyutlu varyantlarını piyasaya sürdüler, aralarındaki ufak farklar da var. LG’nin amiral gemisinin iç özelliklerini mini versiyonunda tutup tutmadığını gelecek gösterecek.

Cihaz gerçekten doğruysa, son isim de dahil olmak üzere bu konuda daha fazla ayrıntı beklemek zorunda kalacağız.