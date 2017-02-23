LG G6 Modeli LG G5 Modeli ile Yanyana Görüntülendi

LG G6, muhtemelen 2017 yılının en kötü korunan sırlarından biri oldu. Ocak ayının sonlarına doğru resmi olmayan ilk başlangıcından bu yana çevrimiçi olarak birden fazla sızıntı oldu. Şimdi, cihaz için yeni bir sızıntı ortaya çıktı, ancak bu sefer modüler bir tasarıma sahip G5 modeli ile yan yana duruyor.

G6, 5.7 inç büyük bir QHD+ ekran sunarken, çerçeve ekran oranı oldukça yüksek olacak. Bu, sızan görselde de görülebilir.

Sıradışı 18:9 en-boy oranı ile ekranın avantajlarından yararlanabilmek için LG, kullanıcıları için özel bir deneyim sunacak yeni bir UI olan UX 6.0‘ı hazırladı. LG G6, 26 Şubat’ta Barselona’daki Mobile World Congress’de ilk kez tanıtılacak.