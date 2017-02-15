LG G6 Modelinin Pil Kapasitesi Sızdırıldı

Bir aydan biraz uzun bir süredir LG, en son amiral gemisi olan G6 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Serinin bir önceki modeli modüler tasarımına dayansa da, yeni model bu fikirden daha geleneksel bir tasarım yüzünden vazgeçecek. Şimdiye kadar, geçtiğimiz haftalarda cihazın özellikleri ve tasarımları ortaya çıktı ve şimdi yeni bir sızıntı bize pil kapasitesi hakkında bir fikir verecek gibi görünüyor.

Electronic Times‘a göre bir LG firmasından bir yetkili G6‘nın “3200 mAh‘den daha büyük kapasiteli bir pille donatılmış olacağını” belirtmiş. Eğer bu doğruysa, G5‘de 2800mAh gibi daha küçük bir pil kapasitesi sunan firma için büyük bir adım. Boyut artışı memnuniyetle karşılanırken, yeni modelin 5.7 inç büyük QHD+ ekran sunması nedeniyle aslında tam bir sürpriz olmadı. G6’nın ayrıca bir tam metal gövde, su geçirmezlik, 32-bit HiFi Quad DAC ve potansiyel olarak geliştirilmiş bir garanti sunması bekleniyor.

LG yeni modelinin tanıtımını 26 Şubat‘ta Mobil Dünya Kongresi‘nde Barselona’da gerçekleştirecek.