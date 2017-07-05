LG, G6 Plus için resmi ürün videosunu yayınladı

LG yeni çıkacak olan G6 + için yeni bir resmi ürün videosu yayınladı. Video, telefonun iki yeni rengi olan Marine Blue ve Terra Gold‘un yanı sıra toz ve suya dayanıklılık özelliklerini de gösteriyor.

G6 +, bu yılın başlarında piyasaya sürülen G6‘nın biraz daha premium versiyonu. Sözü edilen iki yeni renkle birlikte, G6 + ayrıca standart olarak 128GB dahili depolama alanı içermektedir. Daha önce sadece belirli bölgelere has kablosuz şarj ve standart olarak 32-bit Hi-Fi Quad DAC ve ayrıca B&O Play kulaklıklar da paket içerisine eklenmiştir.

Telefon ayrıca Face Print (aslında yüz tanıma), Google Awareness API ve Kaplamalı Lens uyarısı gibi bazı yazılım özelliklerine sahip ancak bunlar bir yazılım güncellemesi ile mevcut G6’ya da eklenecek.