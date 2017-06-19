LG G6 Plus modeli tanıtıldı, işte özellikleri

LG, daha fazla depolama, B&O kulaklıklar ve yeni renk seçenekleri ile LG G6 + olarak adlandırılan G6 amiral gemisinin yeni bir sürümünü piyasaya sundu. Koreli şirket, orijinal LG G6 için birkaç harika yeni özellik sunacak ilk büyük yazılım güncellemesini de duyurdu.

LG G6 Plus dahili belleği 128GB’a iki katına çıkarıyor, ancak RAM 4GB‘da kalıyor. LG ayrıca Qi kablosuz şarj özelliğini Plus modeline getiriyor.

LG G6 + birkaç yeni renk seçeneği ile geliyor – Optik Deniz Mavisi, Optik Terra Altın ve Optik Siyah. LG, ayrıca ışık yansımasına bağlı olarak arka panelin tonunu değiştirecek farklı kaplama uyguladı.

Sonunda LG G6 Plus, perakende paketinde bulunan premium B&O kulaklıklar ile gelecek. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi henüz ayrıntılı olarak belirtilmedi.

Bu arada, normal G6 için yeni ürün yazılımı, telefon kilitliyken bile çalışabilen yüz tanıma işlevselliğini getiriyor. Bu şekilde, kaldırıp yüzünüze göstererek kilidini açabilirsiniz.

Düşük Güç Tüketimi adlı bir başka özellik, pil kullanımını iyileştirmek için Qualcomm yonga setini kullanıyor. Bulunduğunuz yere ve hareketinize bağlı olarak sensörlerden veri topluyor ve güç kullanımını optimize ediyor.

Diğer özellikler arasında, Hi-Fi Dörtlü ince ses kontrolü ve ayarladığınız belirli bir numaradan gelen aramaları otomatik olarak kaydetmesi yer alıyor.

LG, Haziran başında LG Pay‘ı başlattı. O tarihten sonra şirket, bir yazılım güncellemesi ile (yalnızca Güney Kore’de) gerçekleşeceğini söyledi, bu nedenle Koreli cihazlar ödeme sistemini de alacaklar.