LG G6 Prototip Görüntüleri Yayınlandı

Barselona’daki MWC’deki LG G6‘nın resmi duyurusundan bir aydan kısa bir süre kaldı. Ve 26 Şubat etkinliğine yaklaştıkça G6 ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bugün bir takım G6 prototipi olarak görünen birkaç görüntü ortaya çıktı. Bununla birlikte, sırtı görebildiğiniz gibi bitmiş halden daha az.

Dolayısıyla, ekrandaki görüntülerden de anlaşılacağı gibi, G6‘nın arka tarafının neye benzediği belli değil. Telefonun metal bir teleskopik yapısı olmalı ve burada tasvir edilen şey test için kullanılan farklı bir arka kapağa sahip. Bununla birlikte, çiftli arka kamera ve parmak izi algılayıcı yerleşimi daha önce sızdırılmış görüntülerde de olduğu gibi doğru görünüyor.

Cihazın altındaki USB Type-C bağlantı noktası, bir mono hoparlör ve bir mikrofon deliği ile çevrili iken, ön tarafta sayısız söylenti olduğu gibi ekran neredeyse tüm alanı kaplıyor. Bazı ajansların belirttiği gibi panelin köşeleri yuvarlak olup olmadığını söylemek imkansız.

LG G6, 5.7-inç 2,880×1,440 dokunmatik ekran, Qualcomm’un Snapdragon 821 SoC ve belki Google Asistan dahili olarak geleceği öngörülüyor.