LG G6 Resmi Olarak Tanıtıldı. Tüm Özellikler ve Satış Fiyatı

Akıllı telefon pazarına yeni amiral gemisi ile beraber giriş yapan LG, uzun süredir konuşulan yeni seri akıllı telefonları olan LG G6 serisini sonunda tanıttı. LG tarafından henüz yapılan tanıtımla beraber LG G6 akıllı telefonlarının beklenen tüm özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Hemen Telefonun Özelliklerine geçelim.

LG G6 Nasıl Bir Telefon Olacak?

Gerek tasarım gerekse de teknik özellikleri bakımından öne çıkacak olan yeni amiral gemisi akıllı telefonun tanıtımıyla beraber merak edilen tüm özelliklerde ortaya çıkmış oldu.

LG G6 Tüm Tasarım Detayları

LG G5 akıllı telefonlarında gördüğümüz modüler pil tasarımına veda edildiğini belirterek işe başlayalım. Bu konuda oldukça ciddi bir değişikliğe imza atan marka artık yekpare ve tamamı metal dahili pilli bir kasa ile karşımızda. Hemen bu durumun nedenini de belirtelim neden IP68 sertifikasına sahip olmak.

Yani tasarım konusunda dahili piller ile beraber suya ve toza karşı ekstra koruma geliyor. Ayrıca telefonun ön kısmında hiçbir fiziksel tuşun bulunmadığını ve tasarım olarak son noktada arka kısımda ise ortalanmış çift kameraya yer verildiğini ekleyelim. Kameranın hemen altında parmak izi okuyucular ve üst kısımda 3.5 mm kulaklık girişleri dikkat çekiyor.

Renk Seçenekleri: Astro Siyah, buz platinyum, mistik beyaz

Boyutları: 148.9 mm boy, 67 mm – 72 mm genişlik 7.5 mm kalınlık

Ekran Özellikleri

LG G6 oldukça iddialı bir ekran ile beraber geliyor. Ekran boyutu olarak 5.7 inç ekran boyutu ile beraber gelen telefonun ekran teknolojisinde QHD+FullVision yani 2880 X 1440 çözünürlük değeri sunuluyor. IPS LCD panel ile beraber gelen ekranların 16:9 formatında değil daha geniş format olan 18:9 formatında geldiğini de ekleyelim.

Daha önce LG televizyonlarında gördüğümüz ekran teknolojileri olarak dikkat çeken Dolby Vision ve HDR10 teknolojilerine de sahip olan akıllı telefonun cam teknolojisi ise son dönemin en güçlü camlarından biri olan Gorilla Glass 5 camları. Yani çizilmeye ve düşmelere karşı korumalı camlardan bahsediyoruz.

Ekran Boyutu: 5.7 inç

Çözünürlük: 2880 X 1440

Ekran teknolojisi görüntü oranı: IPS LCD, 18:9

Ekran Camı: Gorilla Glass 5

LG G6 İşlemci Ve RAM Bellek Özellikleri

Seride uzun süredir konuşulan işlemci modeli Snapdragon 821 serisi yer alıyor. Aslında bu noktada marka biraz eleştiri alacak gibi duruyor. Snapdragon 835 yerine bu serinin kullanılması nasıl karşılanacak bilinmez ama şimdilik özellikler oldukça yeterli gibi. Toplamda 4 çekirdekli işlemci ile beraber gelen modelin 2 çekirdeği yüksek performans sunan 2.35 GHz işlemciler olan akıllı telefonun diğer iki çekirdeği ise 1.6 GHz hızında çalışmakta.

Bu değerler aslında bir akıllı telefon için oldukça iyi değerler. İşlemcilerle beraber gelen grafik biriminin de Adreno 530 serisi olduğunu belirtelim. İşlemci özellikleri bu şekilde olan modelin toplam RAM bellek miktarı ise 4 GB olarak geliyor. Çıkış modelinde 32 GB ve 64 GB gibi seçenekler olacak olan akıllı telefonun elbette artırılabilir hafızası da bulunmakta.

İşlemci: Snapdragon 821 (2.35 GHz X 1,6 GHz)

RAM: 4 GB RAM

Dahili Hafıza: 64/128 GB

LG G6 Ses Teknolojisi

Ses teknolojisi de markanın çok daha öne çıkmasını sağlayan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmakta. LG markanın beğeni toplayan teknolojisi olan Quad DAC teknolojisinin çok daha iyi bir versiyonunu barındıran telefon boyutlarından çok daha yüksek bir seviyede ses çıkarabiliyor. Ayrıca gürültü azaltma ve ortamlara göre ses modları gibi ekstra özelliklerde dikkat çekmekte.

LG G6 Kamera Özellikleri

Yeni amiral gemisi telefonun kamera özellikleri saymakla bitmeyecek cinsten telefonun kameralarında öncelikle 2 adet 13 MP değerinde çift kamera dikkat çekiyor. Bu kameralar 125 derece geniş açılı çekim yapabiliyor. Ayrıca diyafram genişliği olarak F\1.8, F\2.4 değerlerini sunan kameraların 3 taraflı OIS desteği öne çıkıyor.

Ayrıca lazer otomatik odaklama gibi modları bulunan telefonun 4K ve Full HD çekim imkanları bulunuyor. Kamera konusunda ön kısımda ise 100 derece bir açıya sahip olan 5 MP kamera değerini benimseyen markanın 360 derece panorama modu da bulunmakta. Bununla beraber kamera teknolojilerine ayrıca değinmemiz gerekecek. Öyle ki kamerada Grid modları, Match modları gibi ekstra birçok mod dikkat çekiyor.

Kamera: 13 MP çift arka kamera, 5 MP 100 derece ön kamera

Çekim Kalitesi: 4K

İşletim Sistemi Ve Batarya

LG G6 akıllı telefonlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise işletim sistemi desteği oldu. Android Nougat ile beraber gelen akıllı telefonun ara yüzü özel geliştirilmiş olan UX 6.0 yapısı bulunuyor. Android Nougat özelliklerine ek olarak işletim sistemi konusunda özelleştirilmiş birçok mod bulunduğunu da belirtelim. Son olarak batarya konusunda ise telefonun 3300 mAh değerinde bir bataryası ve Ouick Charge 3.0 hızlı şarj desteği öne çıkmakta.

Google Asistan Desteği

Telefonun tanıtımda dikkat çeken diğer bir ayrıcalığının da Google Asistan sistemi olduğunu belirtelim. Siri serisine rakip olarak gösterilen Google Asistan ile beraber gelecek olan LG G6 serisinin hemen her asistan özelliğini de kullanabileceği belirtiliyor. Ayrıca telefon ayarları gibi birçok konuda da sanal asistandan yardım alınabilecek. Fakat şu an için sadece İngilizce ve Almanca dil desteği olduğunu da ekleyelim.

Çıkış Tarihi Ve Satış Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda telefonun 2 ve 9 Mart tarihleri arasında satışa açılacağı bunun dışında 10 Mart tarihinde satışların başlayacağı ve fiyatının da versiyonlara göre değişebileceği ama ana fiyatın 650 dolar ile 699 dolar arasında olacağı da netlik kazanmış durumda olan bir başka bilgi. Bunun dışında gelen bilgileri yenilemeye devam ediceğiz