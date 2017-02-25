LG G6 Tüm Renkleri Belli Oldu – Canlı Resimler

Evleaks, yaklaşmakta olan LG G6 modelinin yeni bir görüntüsünü yayınladı ve telefonun kullanıma hazır renklerinin üçü de görüntülendi.

Paylaşıma göre, telefon “Mistik Beyaz, Astro Siyah ve Buz Platinum” renkleri de mevcut olacak. Bunlar, altın renkli yüzeye, gümüş yüzlü siyah, gri taraflı griye karşılık geliyor. Beyaz ve siyah modellerin parlak bir görünümü, gri model arkada fırçalanmış bir metal kaplaması varmış gibi görünüyor.

Renk aynı zamanda cihazın önüne kadar uzanıyor, yani ön çerçeve telefonun arka yüzü ile aynı renktedir. Telefonun çok az ön çerçevesi olduğunu düşünürsek, bu büyük bir endişe olmamalıdır.

Ayrıca, 26 Şubat Pazar günü saat 12: 00’de LG MWC etkinliğinin yapılması planlanan tarih de gösteriliyor.