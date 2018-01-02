En iyilerden ikisini karşılaştıralım dedik: LG G6 ve iPhone 8 Karşılaştırma yazısını sizlere sunduk. Bir amiral gemisi akıllı telefonu düşünüyorsanız, 2017’de seçim yapmanız için birçok seçenek var. Bu yüzden kesinlikle yardıma ihtiyacınız var.

Tasarım ve Dizayn

LG G5‘in modüler tasarımından hareketle LG bu yeni modelde zarif çizgiler ve pürüzsüz metal yüzeyler oluşturmuş. Boyut olarak büyük ve bir 5.7inç ekrana uyum sağlamak için oldukça uzun bir cihaz ortaya çıkmış. Bu aynı yaklaşımı benimseyen Samsung S8‘ye de çok benzer bir cihaz hissi veriyor.

LG cihazın genişliğini akıllıca bir şekilde korumuş. Böylece G6‘yı şaşırtıcı bir şekilde kullanışlı kılmış.

iPhone 8, iPhone’un 2014’ten bu yana takındığı tasarım ve form faktörüne yakın duruyor. Boyutlar temelde aynı kalıyor ancak cihazın arkasının cam yapılması büyük bir değişiklik olarak görülebilir.

Popüler cihaz iPhone 4S‘den beri görülmemiş olsa da, cama dönüş nedenleri estetik olmaktan çok daha pratik bir kullanım olarak gözüküyor. Arka kapağın cam ile süslenmesi Apple’ın ilk kez kablosuz şarj cihazını da dahil etmesini sağlamış. Bunun da iyi bir seçim olacağını düşünüyoruz.

Boyut Karşılaştırması

LG G6 : 148.9 x 71.9 x 7.9mm

: 148.9 x 71.9 x 7.9mm iPhone 8: 138.4 x 67.3 x 7.3mm

Her iki cihazda da yeni iPhone X‘in aksine parmak izi sensörleri bulunuyor. Ancak LG’de sensör cihazın arkasına yerleştirilmiş.

Bu yazının devamındaki ekran bölümünde okuyacağınız üzere önemli bir farktır.

Cihaz üzerindeki giriş sayısı iPhone’da minimum seviyededir. LG de aynı trendi takip ediyor. Yalnızca bir USB Type-C şarj portu yer alıyor. Ayrıca 3.5 mm’lik bir kulaklık girişi ve depolama kapasitesini 2 TB’a kadar genişleten bir microSD yuvası bulunuyor.

Üst katmanlı akıllı telefonlarda su geçirmezlik beklenen bir diğer özelliktir. LG G6‘nın IP68 derecesi bulunuyor. Bu 30 dakikaya kadar bir buçuk metrelik derinliğe batmış durumda dahi çalışabileceği anlamına gelir.

iPhone 8 ise IP67 derecelendirmesi ile gelir. Daha düşük olduğundan suya da daha az dayanıklıdır.

Ekran

Apple iPhone 8‘de 4.7inç ekrana sahip. Ancak bu boyuta rağmen üst ve alttaki geniş çerçevelerden bahsetmek dahi istemiyoruz bile. LG G6‘nın neredeyse tümüyle ekrana sahip tasarımı ile karşılaştırıldığında oldukça eski görünüyor.

Bu kısıtlamanın nedeni alt panelin büyük bir kısmını kaplayan Home düğmesidir. Bu yeni iPhone X‘de Face ID olduğu için kaldırıldı.

LG bu ekran sınırlamasını yapmadı. Parmak izi okuyucuyu kameranın altına oturtarak bundan kaçındı. Bu Samsung, HTC, Google ve diğer çoğu Android üreticisi tarafından da kullanılan bir yaklaşım.

Sonuç olarak LG G6‘daki ekranın çok daha büyük olması ve ekran alanını mükemmel şekilde kullanması büyük bir avantaj elde etmesini sağlıyor. 2880 x 1440 ve 565ppi çözünürlük ile Quad HD ekranı rakibine kıyasla oldukça güçlü olması da cabası.

iPhone 8 yalnızca 326 ppi’lik 1334 x 750 çözünürlükte ekran sunar. Hala zengin ve detaylı bir ekran gibi dursa da G6‘nın ihtişamıyla hiç uyuşmuyor.

Performans

LG G6 içinde bir Snapdragon 821 CPU ve 4GB RAM barındırıyor. Bu ilginç bir karar. Çünkü bu yılın diğer amiral gemilerinde bulunabilecek yeni 835 yerine LG 821’i seçmiş. LG cihazın bu çip ile optimize edilmesine çalıştığı için bunu kullandıklarını belirtmiş.

Normal kullanımda cihaz çabuk ve hızlı hissettiriyor. Ancak zamanla G6‘nın diğer premium telefonlardan daha hızlı yaşlanacağından emin olamıyoruz. 821 sağlam bir işlemci olsa da şu anki en üst seviye seçim olmadığı kesin.

Apple kendi işlemcilerini geliştirmeye devam etti. Bu yıl A11 Bionic’i piyasaya sürdüler. Apple lansmanda yeni tasarımla önemli hız iyileştirmeleri yaptığını iddia etti. Ve bunlar genellikle doğru iddialar oldu.

iPhone 8‘deki RAM miktarı henüz doğrulanmadı. Ancak Apple kullandığı her parçadan en iyi performansı almakta sorun yaşamıyor.

Kamera

LG G6‘nın arkasında her ikisi de 13MP sensörlü çift kamera bulunuyor. Bir tanesi optik görüntü sabitleme özelliğine sahip standart bir f / 1.8 objektif, diğeri ise geniş açı f / 2.4.

Testlerimizde LG G6 sürekli olarak mükemmel fotoğraflar üretti. Telefoto ve geniş açı arasında geçiş yapma olanağı ile büyüleyici fotoğraflar ortaya çıktı diyebiliriz.

Video yakalamada da gayet iyiydi. 60fps’de 1080p veya 30fps’de 4K kapasiteli kameraları var. Ne yazık ki HDR desteği fotoğraf çekimi ile sınırlı.

iPhone 8 sadece 12MP’lik bir ana kamerayla donatılmış. Ancak çok iyi bir kameraya sahip. Objektif optik görüntü sabitleme f / 1.8 mevcut. VE 4K videoları 60 fps’de yakalayabiliyor. Oldukça etkileyici.

Her iki ünitenin de işlerini en az ve karışıklıkla halledebilen, kullanışlı sonuçlar üreten iyi kameraları var. Hangisi daha iyi kameraya sahip seçim yapmak zor doğrusu.