Yeni LG Q6 temelde bir G6 mini, ancak amiral gemisinin büyük kardeşi ile nasıl kıyaslanıyor? Tam olarak bu telefonları analiz ederken aradaki farkları öğrenin.

LG G6 vs LG Q6 Karşılaştırma

LG V30‘un piyasaya sürülmesini bekleyen çok sayıda kullanıcı var, ancak şimdilik G6’nın yeni ve daha ucuz bir versiyonu tanıtıldı. Burada LG G6 ve LG Q6 arasındaki farkları açıklıyoruz.

Amiral gemisi telefonlarının daha küçük ve daha ucuz modelleri hemen hemen her akıllı telefon üreticisi tarafından çıkarılıyor. LG Q6, LG G6 Mini adını almasa da tam olarak daha ucuz ve daha küçük bir modeli. Ayrıca bir LG G6 Lite gibi de düşünebilirsiniz. Peki fiyat, tasarım ve özelliklerdeki fark nedir?

Q6’nın henüz çıkmadığına ve canlı olarak görmediğimizi dikkate alalım, bu daha çok özelliklere dayalı karşılaştırma. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017

LG G6 vs LG Q6 Fiyatı

LG G6‘nın resmi fiyatı, rakip amiral gemisi modelleri ile aynı olan 2.699 TL. Bununla birlikte, bazı e-ticaret sitelerinde daha düşük bir dizi fiyat bulabilirsiniz.

Teyit edilmiş LG Q6 fiyatı henüz yok, ancak firma “olağanüstü bir fiyata” başlayacağını ve “orta fiyat kategorisinde” olacağını söyledi. Şimdi özellikleri azaltılmış G6’ya kıyasla satın alma değerini artırmak için bu sözü yerine getirmesi gerekecek.

Q6, Q6 Plus ve Q6α olmak üzere üç farklı model olacak – aşağıda anlatacağımız üzere çeşitli fiyatlar bekleyebilirsiniz.

LG, Q6’nın Ağustos ayında Asya’da, ardından da Avrupa ve Kuzey Amerika’ya gelecek olduğunu söyledi.

LG G6 vs LG Q6 Tasarım

Amiral gemiden çok daha küçük olmadığı için, Q6’ya LG G6 Mini denilmemesi muhtemelen iyi bir şey. Aslında, 8.1 mm ve LG G6’nın 7.9 mm ölçüsüne göre biraz daha kalın, ancak diğer boyutlarda birkaç milimetre daha küçük ve 149 gr ve 14 gram daha hafiftir.

Her ne kadar Q6 cephede hemen hemen aynı görünse de, arka tarafı neredeyse tamamen farklı bir telefonun görünümünü taşıyor. Çift kamera, parmak izi tarayıcı ve cam yerine çok daha düz bir düzey kullanılmış.

Köşede sıkışmış bir kamera ve cam yerine ‘ultra güçlü’ 7000 serisi alüminyumdan yapılmış ‘metalik çerçeve’ yerleştirilmiş. Parmak izi tarayıcı aynı zamanda güç anahtarı olduğundan, Q6’da da çoğu telefon gibi yan tarafta yer alıyor.

Q6’da bir maliyet azaltma önlemi, hiçbir su izolasyonunun olmamasıdır, G6’ya kıyasla daha düşük bir IP derecesi bile yoktur. Son olarak LG Q6 modelleri beş farklı renk olarak satışa sunulacak.

LG G6 vs LG Q6 Özellikleri

5.5 inç ekrana sahip Q6’ya mini demek pek mantıklı olmaz. LG G6’dan sadece 0.2 inç daha küçük ve 18: 9 en-boy oranı korunurken çözünürlük Quad HD (1440×2880) ‘dan Full HD + (1080 x 2160)’ a düşüyor.

Q6’nın içinde, G6’ya güç veren amiral gemisi Snapdragon 821‘e kıyasla çok daha düşük bir nitelikli Qualcomm Snapdragon 435 işlemci bulunuyor. Belkide en önemli farklardan biri bu. Q6’nın üç çeşidi olduğu için işler bellek ve hafıza alanlarında biraz karmaşıklaşıyor.

G6’nın pazara göre 4GB RAM ve 32GB veya 64GB depolama alanı bulunuyor.

Q6+ : 4GB RAM / 64GB Dahili Hafıza

: 4GB RAM / 64GB Dahili Hafıza Q6 : 3GB RAM / 32GB Dahili Hafıza

: 3GB RAM / 32GB Dahili Hafıza Q6α: 2GB RAM / 16GB Dahili Hafıza

G5 gibi, LG G6 da farklı görüş alanlarına sahip 13Mp çift arka kameralar sunuyor. Bu arada, Q6’da sadece bir 13Mp kamera var ve OIS gibi özellikleri ve 4K çözünürlükte video kaydetme özelliği eksik. Her iki cep telefonunda da 5Mp çözünürlüğünde bir ön kamera var.

LG G6, ABD modeli için kablosuz şarj ve Kore modeli için bir ses DAC gibi özelliklere sahipti. Q6’nın bunlardan hiçbirine sahip olmadığı hiç de şaşırtıcı değil. Bununla birlikte, USB-C ve G6’nın 3300mAh‘inin çok gerisinde olmayan 3000mAh‘lik bir pile sahip.

Son olarak ve muhtemelen en azından, her iki telefonun da LG’nin en yeni UX 6.0 arabirimi ile Android 7 Nougat‘ı çalıştırması gerçeğidir.

İşte LG G6 ve LG Q6’nın tam özellikli bir karşılaştırması:

Tasarım Bilgileri (LG Q6 – LG G6) Boyutları 142.5 x 69.3 x 8.1 mm 148.9 x 71.9 x 7.9 mm Ağırlığı 149 163 Ekran Türü IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran IPS LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran Ekran Boyutu 5.5″ 5.7″ Ekran Çözünürlüğü 1080 x 1920 Piksel 1440 x 2880 Piksel Multitouch Var Var Renk Seçenekleri Astro Siyah, Buz Platinum, Mistik Beyaz, Terra Altın Açık Mavi, Altın, Siyah Parmak İzi Okuyucu Var Var Suya Dayanıklılık Yok Var – IP68 Ekran/Gövde Oranı 78% 78.32% Piksel Yoğunluğu 442 PPI 564 PPI

Kamera Özellikleri Ön Kamera 5 MP 5 MP Arka Kamera 13 MP 13 MP Arka Kamera Özellikleri Coğrafi konum etiketleme

Otomatik odaklama

Panorama

Dokunmatik Odaklama

Yüz tanıma

HDR

Led flaş Coğrafi konum etiketleme

Elle Odaklama

Gülümseme yakalama

Hızlı Odaklama

Otomatik odaklama

Panorama

Faz algılamalı otomatik odaklama

RAW Kayıt Yapabilme

Yüz tanıma

Zamanlayıcı

1,12μm piksel

HDR

Çift Led flaş Arka Kamera Video Çözünürlüğü 1080p@30fps 2160p@30fps

1080p@60fps

720p@120fps

Donanım Özellikleri Anakart Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro İşlemci 1.4 GHz Cortex-A53 2.35 GHz Kryo & 1.60 GHz Kryo Çekirdek Sayısı 8 4 Grafik İşlemcisi Adreno 505 Adreno 530 Dahili Hafıza 32 GB 128 GB Ram 3 GB 4 GB Sensörler İvmeölçer

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü İvmeölçer

Jiroskop

Pusula

Yakınlık Sensörü

Ortam Işığı Sensörü NFC Var Var GPS A-GPS A-GPS, GLONASS, BDS Radyo Var Var, RDS Batarya 3000 mAh 3300 mAh

Bağlantı Özellikleri 3.5mm kulaklık girişi Var Var Hafıza Kartı microSD, 256 GB’a kadar microSD, 256 GB’a kadar Kablosuz Ağ (Wi Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2, A2DP, LE v4.2, A2DP 4G / 4.5G Var Var Usb Bağlantısı USB Type-C Type-C

Genel Bilgiler Editör Puanı 75.5 86.5 Çıkış Tarihi 23 Ağustos 2017 15 Temmuz 2017 Sim Kart Nano-SIM Nano-SIM Bağlantı Hızı HSPA, LTE Koruma Özellikleri Corning Gorilla Glass Corning Gorilla Glass 3

Diğer Özellikleri Diğer teknik özellikleri MP4/H.264 oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici Hızlı pil şarj: 30 dakikada %50

MP4/H.264 oynatıcı

MP3/eAAC+/ WAV/Flac oynatıcı

Fotoğraf/Video editörü

Doküman görüntüleyici

Özetle

Gerçekten onun büyük kardeşiyle nasıl rekabet ettiğini görmek için LG Q6 modellerinin fiyatlarını bilmemiz lazım. LG G6, 2.699 TL gibi bir fiyatla satılabildiğinden, fiyatın çeşitli temel özelliklerini kaybetmeye değer olması için oldukça ucuz olması gerekecek.