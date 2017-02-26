LG G6’nın Demo Videosu Yayınlandı

LG, amiral gemisi G6‘yi birkaç saat önce resmen açıkladı. Geçen yılki G5 modelinin halefi, modüler tasarımın önünü kesip, 18:9 en-boy oranı ile 5.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile geldi. Şirketin bu tanıtımı sırasında “Full Vision” ekranı merkezin odak noktasıydı, çünkü şirketin bunun mobil cihazın kullanılabilirliğini ve verimliliğini nasıl artıracağı öne sürüldü.

Bu amaçla, LG resmi YouTube kanalında, ekranın yanı sıra cihazın kamera ve görüntüleme yazılımını da içeren G6 özelliklerini gösteren yeni ve ilgi çekici bir video yüklendi. Aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Yukarıdaki videodan görülebileceği gibi, 5.7 inçlik Full Vision ekranın 18:9 en-boy oranı, cihazdaki mevcut görüntüleme yazılımını iyi kullanıyor.

Video ayrıca G6’nın su ve toz direncinin yanı sıra ikili 13MP arka kameralara, ki bunlardan biri 125 derecelik görüntü açılarına izin veren geniş açılı bir objektife sahip; dikkat çekmekte. Ayrıca Full Vision ekranının HDR10 ve Dolby Vision HDR özellikli olduğunu da belirtilmekte. Bununla birlikte cihaz Nisan 2017‘de ABD’de satışa sunulacak.