LG G6’nın en net fotoğrafları sızdırıldı

24 saatten daha kısa bir süre önce, LG G6‘nın yeni bir canlı resmi sızdırılmış ve şimdi ise akıllı telefonun dört tarafından da çekilmiş görüntüleri var. Bunlar bize G6‘nın bir taraf görünümü veren aynı kaynaktan geliyor, Bu sefer artık telefonun her tarafı görünüyor.

Gördüğünüz gibi 26 Şubat’taki G6’nın resmi tanıtımına her zamankinden daha yaklaştığımız için sızıntılar yoğunlaşıyor. Umarım özellikleri hakkında biraz daha detaylı bilgi çok yakında sızmaya başlayacaktır, zira bunlar hakkında daha önce pek konuşmadık.

Her neyse, bu çekimlerde LG G6 metal bir çerçeve, arka tarafta fırçalanmış bir metal tasarım, ilginç mavimsi-gri renk, şaşırtıcı olmayan çift arka kamera düzenlemesi parmak izi sensörü, tek bir hoparlörü, alt taraftaki USB Tip C bağlantı noktası, sol taraftaki ses düğmeleri, sağdaki SIM ve microSD kart tepsisinin sağ tarafında ve üst tarafta 3,5 mm kulaklık jakı bulunmaktadır.

Ekranın kendisi ilginç bir şekilde köşeleri yuvarlatılmışken (birincil olarak bu günlerde gördüğünüz bir şey değil) minimal ekran çerçeveleri bir kez daha gösterilecek.

Geçmişteki söylentilere ve sızıntılara göre, G6, su ve toz direnci için IP68 sertifikası, 5.7 inç 2.880×1.440 dokunmatik ekran, Qualcomm’un Snapdragon 821 yongaseti ve çıkarılabilir olmayan bir pil ile gelecek.