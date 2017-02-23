LG G6’nın Kamera Özelliğini Anlatan Yeni Bir Video Yayınladı

Birkaç gün önce LG, önümüzdeki G6 üç kamerasının (ikisi arkada olan) bazı özelliklerini ayrıntılandıran bir basın açıklaması yaptı. Bu noktada şirket, benzersiz bir kare yakalama moduyla birlikte G6‘da yer alan yeni bir kamera arayüzünün olacağını belirtti. Bu, iki kare resmi veya videoyu yan yana göstermek suretiyle akıllı telefonun 2:1 ekran boyut oranından tam olarak yararlanacaktır, çünkü mükemmel uyum sağlıyor.

LG‘nin bu olasılık hakkındaki heyecanını ve görüntüleri kolayca Instagram’a göndermek için ne anlama geldiğini kastetmemekle LG, aşağıda görebileceğiniz videoyu yayınladı.

Dolayısıyla, şirketin 26 Haziran’da Barselona’daki WMC etkinliğinde açıklanması öncesinde, G6 için bitmeyen teşvik kampanyası sürüyor. LG, aslında son zamanlarda ortaya çıkan çeşitli sızıntı ve söylentilere karşı bir rekabet sunuyor. Konuşma noktasına gelindiğinde, birkaç saat önce telefonun bazı düzgün basın görüntüleri sızdırılarak siyah olarak gösterildi.