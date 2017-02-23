LG G6’nın Resmi Görüntüsü Yayınlandı

LG G6 için bir kaç gündür yeni görüntüler gelmeye başladı. Hatta bugün yaptığımız haberde LG G6 ve LG G5 yan yana görüntüleri paylaşılmıştı. Şimdi ise artık LG G6’nın son görüntüsü yayınlandı.

Bu görüntünün basın lansmanındaki görüntü olduğu düşünülüyor.

Gördüğünüz gibi, buradaki akıllı telefon siyah renkte LG G6. Sızdırılmış, söylentilere uğrayan ve şimdiye kadar tasarımı hakkında alay edilen her şey bir kez daha gösteriliyor. Asimetrik üstten ve alttan daha az olan minimum ekran çerçevelerini, yuvarlak ekran köşeleriyle, normal form faktöründen daha uzun boylu, metal çerçeve ve altındaki parmak izi tarayıcılı çift arka kameraları var.

G6, nihayet 26 Şubat Pazar günü İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek olan Mobile Dünya Kongresi etkinliğinde LG tarafından resmi olarak tanıtılacak. 5,7 inç 2,880×1,440 dokunmatik ekran, Qualcomm’un Snapdragon 821 yonga seti, her iki arka kamera için 13 MP çözünürlük (biri 125 derecelik bir görüş açısı ile geniş açı olacak) ve en az 3.200 mAh kapasiteli bir pil kapasitesine sahiptir.

Telefon suya ve toza dayanıklıdır. Android Nougat‘ı çalıştıracak ve en azından bazı pazarlarda, mart ayında satışa çıkacak.