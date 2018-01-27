LG G7 Çıkış Tarihi Ertelendi Mi?

LG bugün yaptığı açıklamada LG G7 modelinin çıkış tarihi ile ilgili detaylı bilgiler verdi. Yapılan programın nasıl işlediği ve ne zaman tanıtılacağını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada LG G7 modelinin tanıtımının gecikmediğini ve tasarımı yeniden değerlendirdikleri belirtildi. Bir temsilci her şeyin programında ilerlediğini belirtti.

LG G7‘nin kesin çıkış tarihi hala bilinmiyor. Şirketin geleneklerine veya pazar beklentilerine dayanan bir karar vereceğini düşünüyoruz. Ancak yeni amiral gemisini başlatmak için en doğru zamanın kollandığını da hissedebiliyoruz.

LG, LG G7 gelişiminin devam ettiğini iddia ediyor. LG‘nin açıklaması LG G7‘nin MWC’de olup olmayacağını söylemiyor. Bununla birlikte bu etkinlik de sadece bir ay uzakta. Bu nedenle LG G7‘nin başka bir etkinlikte tanıtılma olasılığı daha yüksek.

Bu planda yanlış bir şey yok. LG, Galaxy S8‘den önce LG G6‘yı tanıtarak geçen yıl avantajı kazanmaya çalıştı. Ancak harika bir sonuç çıkmamıştı. Aynı hataya tekrar düşmek istemiyorlar gibi.