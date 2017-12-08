LG tarafından ortaya çıkarılan bir patent, Kore’li şirketin bir sonraki LG G7 amiral gemisi için zamanında gelebilecek gelişmiş bir iris tarayıcı hazırladığını ortaya koydu. Cihazın kilidini açmakla kalmaz aynı zamanda hassas bilgilerin korunmasına yardımcı olursunuz.

Iris tarayıcısı, gözün biyometrik özelliklerini kontrol eder ve ne kadar ışık aldığına bağlı olarak irisin boyutunu değiştirdiği için hafif ve karanlık bir ekran ile kurulur. Daha sonra sensör neye baktığınızı kontrol edecek ve siz telefonun sahibi iseniz, hassas uygulama açılmaya hazır olacak.

Iris Tarayıcı genellikle kızılötesi ışıkla çalışır, ancak LG kızılötesi görüntüden normal görüntüye geçebilen bir kamera geliştirmiştir. Bu, önünde daha az sayıda kamera ve sensör anlamına gelebilir ve bu da daha küçük bir üst çerçeveye yol açar.