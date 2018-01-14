LG G7 görüntüsü olduğu iddia edilen bir resim ortaya çıktı. Bize telefonun önü hakkında biraz bilgi veriyor. Kenarları her zamankinden daha keskin ve LG‘nin 2018 amiral gemisi bir kez daha 18:9 en boy oranına sahip ekranla birlikte gelecek gibi görünüyor. Ayrıca görüntüye bir göz atmak cihazın ön tarafındaki çift kamera kurulumunu da ortaya koyuyor. LG,Qualcomm‘un yeni en üst düzeydeki Snapdragon 845 işlemcisini kullanacağından, cihazın Nisan ayında daha sonra piyasaya sürülmesini planladığı bildirildi.

Geçen yıl LG G6 Snapdragon 821 işlemci ile anlaşma yapmıştı. LG G7‘nin 2017 yılına kadar aynı işlemci altında güçlenmesi gerektiği yönünde söylentiler yaşanmasına rağmen Snapdragon 835 işlemci tercih edilmedi. Daha yeni spekülasyonlara göre telefonun içinde yeni işlemci Snapdragon 845‘e sahip olacak.

LG son zamanlarda CES 2018’de ne olursa olsun yeni akıllı telefonlarını yayınlamayacağını açıkladığında dikkatleri üzerine çekmişti. Buna ek olarak rakiplerinin (özellikle de Samsung) çıkış tarihlerini öğrenmek için belli bir süre yeni modelleri tanıtmayacak. Şirket yeni akıllı telefonları için “G” adından da kurtulmayı planlıyor. Bu da bir başka söylenti olarak duyuluyor.

Tüm söylentilere rağmen LG G7‘in Mart ayı ortasında gelmesini bekliyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi LG G6 geçen yıl Mart ayı yerine Nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Yine aynı olur mu? İşte onu bilemeyiz. Merakla bekliyoruz.