LG, akıllı telefon sektöründe bir türlü istediğini alamayan markalar arasında yer alıyor. Güney Koreli teknoloji şirketi, sürekli olarak yeni amiral gemilerini pazara sunmuş olsa da hem rekabet ortamından hem de son modellerde yaptığı hatalardan sonra sürekli zarar açıklamaya başladı. En son olarak LG G6 akıllı telefonların markanın çok ciddi oranda zarar ettiği ortaya çıktı. Bir türlü istediğini alamayan markanın, sonunda radikal değişikliklere gideceği ve yeni amiral gemisi modelinin de erteleneceğini duyduk. Şimdi ise yeni amiral gemisi modeli olacak olan LG G7 Neo akıllı telefonları için önemli bilgiler geldi. Telefonların teknik özellikleri ve görselleri ortaya çıktı.

LG G7 Neo Nasıl Özelliklerle Gelecek?

Yeni modelin öncelikle tasarımından söz etmek gerekiyor. Paylaşılan görsellere baktığımız zaman bu seri içerisinde iPhone X izlerini göreceğiz. LG G7 Neo ön kısımda tamamen ekrandan oluşacak ancak iPhone X modelinde olduğu gibi ekranların tam orta bölümünde çentik alanı bulunacak. Telefonların arka kısmında ise dikey çift kamera kullanımı tercih edilecek.

Arka bölümde kameraların ortalandığını ve hemen altında da parmak izi sensörlerinin bulunduğunu görmek mümkün olacak. Açıkçası pek beklenen bir durum değilmiş gibi gözüküyor olsa da LG G7 Neo akıllı telefonlarının iPhone X tasarımını yansıtması, markaya artı bir puan getirecektir. Özellikle tasarım konusunda uzun süredir bir değişiklik bekleniyor olması, LG G7 Neo için beklentileri karşılayacak bir model olarak değerlendirmelere neden olacak.

Sistem özellikleri konusunda da yeni akıllı telefonların çok iddialı olacağından söz ediliyor. İlk olarak son seri işlemciler Snapdragon 845 modelini görmemiz olası gibi duruyor. Bunun yanında gelecek olan RAM bellek miktarlarının ise 6 GB olduğunu göreceğiz. Performans konusunda bekleneni verecek olan modelin, 6 inçlik dev bir ekran ve 3120 X 1440 çözünürlük değeri sunacağından söz ediliyor. Detaylar oldukça ilginç olsa da LG G7 Neo geçen seneye göre çok çok daha iddialı bir akıllı telefon yorumunu da yapabiliriz.