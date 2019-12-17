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LG G7 One’a Android 10 Güncellemesi!

LG'nin sevilen telefonlarından G7 One'a yeni Android 10 güncellemesi geliyor!

Ayşen Sıla

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LG G7

Ağustos 2018’de LG, ilk Android One akıllı telefonu olan LG G7 One‘ı duyurdu. Telefon, Android 8.1 Oreo ile satışa sunulmuştu ve üç ay sonra, Android Pie ile güncellendi. Şimdi ise telefon Android 10 getirecek olan ikinci işletim sistemi yükseltmesini alıyor.

XDA-Developers, LG G7 One’ın Kanada’daki Android 10 güncellemesini almaya başladığını bildirdi. Ekran görüntüsü güncellemenin 741 MB’da olduğunu ve Kasım 2019’un güvenlik düzeltme ekiyle birlikte geldiğini gösteriyor.

Değişiklikler:

  • Android işletim sistemi yükseltmesi
  • Kamera işlevselliği iyileştirildi
  • Google Patch ile kullanılabilirlik geliştirmeleri yapıldı

LG G7 One, güncellemeyi diğer LG cihazlarından daha hızlı bir şekilde alabiliyor, çünkü Android’in stok sürümünü çalıştıran bir Android One telefonu. Dolayısıyla, tasarlanacak özel bir kullanıcı arayüzü yok.

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Bu güncelleme, LG’nin bu telefonu için son işletim sistemi yükseltmesi olabilir, ancak önümüzdeki 12 ay boyunca üç ayda bir olsa da güvenlik güncelleştirmeleri alması gerekiyor.

LG G7 One, HDR10 ve Dolby Vision ile birlikte 6.1 inç 3120 x 1440 ekrana sahip. Snapdragon 835 ile güçlendirilmiş ve 4GB RAM ile 64GB genişletilebilir depolama alanı sunuyor. Tek bir 16MP arka kamera ve 8MP selfie kamerası mevcut. Ayrıca arkaya monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı, özel bir Google Assistant düğmesi, NFC ve Bluetooth 5.0 de bulunuyor.

Telefon, Quick Charge 3.0 ve kablosuz şarj desteği ile 3.000mAh bataryaya sahip. Ayrıca Quad DAC, Boombox hoparlör ve IP68 derecesi de mevcut.

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