LG G7, Snapdragon 845 kullanacak

Görünüşe göre Qualcomm Snapdragon 845‘le ilgili herkes (ilk Samsung, şimdi de LG) konuşuyor. LG, Snapdragon 835‘i G6 modelinde kullanamadı. Onun yerine eski nesil Snapdragon 821 yonga setiyle başlatmak zorunda kaldı.

Şimdi, sektördeki içerikler, LG’nin gelecek nesil LG G7 için Snapdragon 845‘i yakalayacağını ve kullanacağını düşünüyor (V30 bunun yerine S835’i kullanacak). Sadece yeni üretim sürecinin sunduğu gelişmiş güç verimliliği ile değil.

Bir endüstri yetkilisi, “LG’nin bir sonraki amiral gemisi telefonu için Snapdragon 845’in benimsenmesi, ortaya çıkan sanal gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik çözümlerinin daha güçlü veri işleme yeteneği gerektirdiğini göz önüne alındığında, kaçınılmaz görünüyor” diyor.