Açılışta takılma (bootloop) sorunu LG ailesine tekerar döndü. Daha öncesinde G serisinin kalıcı bir problemi gibi hemen hemen bütün modellerde baş gösteren ön yükleme sorunu, bu sefer de LG G7 ThinQ modelini vurdu. Yeni yayınlanan bir videoda nedeni bilinmeyen bir şekilde, birim ünitelerinin çalışamaz hale geldiği gösterildi.

Güney Koreli devin bu problemi, Reddit kullanıcıları ve XDA forumu tarafından yayınlanan çeşitli raporlarca bildirilenlere göre rahatsızlık verici görünmektedir.

Geçtiğimiz haftasonunda ortaya çıkan ve çok sayıda şikayete neden olan problemi dikkate aldığımızda sorun oldukça yaygın ve oldukça önemlidir. Burada bir kullanıcı tarafından kaydedilen bir video örneği de bulunmaktadır.

Aynı videoda da göründüğü gibi akıllı telefon, döngüde kalıyor, bir süre boyunca tekrar açılıp kanıyor. Ancak bir türlü önyükleme işlemini tamamlayamıyor. Sorunun neden olduğu çeşitli LG G7 ThinQ’ların genel olarak teknik servise teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak çözüm LG’den çok hızlı geldi. Söz konusu problem üzerine problem ilgili derhal bir inceleme başlattı. Konuya en kısa zamanda ışık tutacaklarının vaadinde bulundu. LG yöneticilerinin yapmış olduğu açıklamaya göre, kısa zaman içerisinde can sıkıcı bir sorun olan açılışta takılma sorununa bir çözüm üretecekleri belirtilmiştir.