LG G7 ThinQ akıllı telefonları tanıtıldığı andan bu yana amiral gemisi akıllı telefon modelleri arasında en iddialı serilerden biri olmayı başardı. Yeni akıllı telefonların içerisinde yer alan teknoloji, G6 akıllı telefonlarında yer alan sisteme göre çok daha iddialı oldu.

Ekranlar, Boombox hoparlör modeli ve yapay zeka ile desteklenmiş olan kameralarıyla beraber fark yaratmayı başaran akıllı telefon, G6 ile karşılaştırılacak olursa, bu kez yüksek oranda satış elde edecek gibi duruyor. Tüm bunlar bir yana markanın yeni akıllı telefonlarında farklı sistemlerde denediğini gördük. Bunlardan birisi de sanal asistan tuşu oldu.

LG G7 ThinQ Google Asistan Tuşu İle Neler Yapılabilir?

Daha önce Samsung’un denediği sistem olarak karşımıza çıkan sanal asistan tuşunun, bu kez LG G7 ThinQ akıllı telefonlarında kullanıldığını gördük. Bu noktada LG G7 ThinQ modelinin bir artısı daha olduğunu da söylemek gerekiyor. Söz konusu sanal asistan tuşu doğrudan Google Asistan sistemine bağlı olarak çalışıyor. Yani Samsung’un Bixby serisinde yer alan dil desteği konusunda LG’nin daha başarılı olduğunu söylemek gerekiyor.

Kullanıcıların yeni sistemle ilgili olarak merak ettikleri başka konular olduğunu da söylemek yanlış olmaz. Mesela LG G7 ThinQ modelinde yer alan sanal asistan tuşunun ne kadar işlevsel olduğu merak edilen konuların başında geliyor. Detaylara geçmeden belirtelim ki beklendiği gibi bu tuş programlanabilir bir tuş olarak ayarlanmamış. Yani yeni akıllı telefonlarda bu tuşu kullanarak sadece sanal asistanı çalıştırabiliyorsunuz.

Sanal asistan işlevinin dışında yeni tuşun bir işlevi yok gibi gözüküyor. LG tarafından yayınlanan kataloglarda da kullanım için farklı bir sistemin sunulmadığını görüyoruz. İşte burada bir iddianın karşımıza çıktığını da belirtelim.

Android Authority tarafından yapılan habere göre LG, ilerleyen günlerde bu konuda yeni güncellemeler yayınlayacak. Markanın tuşu daha işlevsel hale getirme gibi planlarının olduğu ve bu planları gerçekleştirmek için yazılım güncellemelerini kullanacağı yönünde iddialar var. Fakat LG henüz bu iddiaları doğrulayacak en ufak bir bilgi vermiş değil.