Bu senenin en iddialı akıllı telefonları olacak olan LG G7 ThinQ akıllı telefonlarına ilişkin her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak yeni seri akıllı telefonların render görüntüleri paylaşılmıştı. Çentikli tasarımın gelip gelmeyeceği konusunda bilgiler veren yeni render görüntülerinin hemen sonrasında ise sistem özelliklerinin paylaşıldığını gördük.

Çok kısa bir süre geçmesinin ardından bu kez ise LG G7 ThinQ modelinin canlı görüntüleri ortaya çıktı. Basın için düzenlendiği belirtilen bir demo sırasında çekildiği belirtilen yeni görsellerin, telefonlar hakkında çok önemli detayları ortaya çıkardığını da söylemek gerekiyor.

LG G7 ThinQ Neler Sunacak?

Çalışır halde görüntülenen yeni akıllı telefon modelleri için önemli detayların ortaya çıktığını görüyoruz. Görsellerde telefonun, beklendiği gibi çift arka kamera ile geleceği görülüyor. 16.3 MP + 16 MP çift arka kameranın yerleşimi ise dikine bir şekilde yapılmış ve kameralar ortaya konumlandırılmış. Bunun dışında kameraların altında bir de parmak izi sensörlerine yer veriliyor. Lazer otofocus özelliğine sahip olması beklenen kameraların, yapay zeka ile destekleneceğini söyleyebiliriz.

Bunun dışında ön kısımda ise 6.1 inçlik bir ekrana yer verilmesi bekleniyor. 3120 X 1440 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranların yanında telefonda Snapdragon 845 işlemcilerine yer verilecek. RAM bellek kısmında da 6 GB RAM bellek kullanılacağı ve 3000 mAh değerinde bir bataryanın sunulacağı gelen diğer detaylar arasında.

Muhtemelen kendisine özel olarak gelecek Boombox Speaker ses sistemini de unutmayalım. Bu ses sisteminin artısı LG G7 ThinQ modelini diğer serilerden ayıracak. Öyle ki telefonların rakip modellere göre 10 kat daha yüksek ses sunulması sağlanacak. Tüm bu özelliklerle beraber telefonların bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılmasını bekliyoruz.