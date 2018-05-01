LG G7 ThinQ Renk Seçeneklerinin Görüntüleri Sızdırıldı!

LG G7 ThinQ 2 Mayıs’ta resmen ilan edilecek. Ancak artık Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus‘a rakip olan gelecek Kore amiral gemisi ile ilgili tüm detayları öğrenmek için beklemek zorunda değilsiniz. Ünlü ve güvenilir sızıntı uzmanı Roland Quandt, Avrupa’daki olası liste fiyatı ile birlikte cihazın özelliklerini ortaya çıkardı. Almanya’dan sızan ve yayınlanan yeni tasarıma göre amiral gemisi en az üç renkte gelecek: siyah, kırmızı ve mavi.

Çok dar çerçeveli ekranında bir çentik ve inanılmaz yüksek bir 19.5:9 en boy oranıyla uzun bir ekran karşımızda sergilenecek. Roland Quandt bu ekranın 6.1 inç boyutunda bir AMOLED panel ve Quad HD + 3120 x 1440 piksel çözünürlüğünde olacağını ortaya koydu. DCI-P3‘e, % 100 RGB renk gamına ve önceki modellere göre % 30 daha düşük enerji tüketimine sahip olacak. Ekran ayrıca çerçeveleri en aza indirmek için bir iPhone X benzeri çentik ile gelecek. Telefonun içinde ise 2.7 GHz güce sahip en iyi Qualcomm SoC olan sekiz çekirdekli Snapdragon 845 yonga seti olacak. Ayrıca 4 veya 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı seçenekleri sunulacak. Ancak Roland hala genişletilip genişletilemeyeceğini yani microSD desteğini bilmiyor.

Arka tarafı camdan yapılacak olan telefon 16,3 MP çözünürlük ve f / 1.6 diyafram ile çift kamera kurulumuna sahip olacak. Geniş açılı bir ikincil sensör görmeyi bekliyoruz ancak bu henüz teyit edilmedi. Sızıntının ortaya çıkardıklarına bakarsak LG G7 ThinQ, en son Qualcomm’un hızlı şarj teknolojisinin desteğiyle 3000 mAh bataryaya sahip olacak. Quick Charge 4.0 desteği olası bir özellik.