LG akıllı telefonları için en önemli dönemin başlangıcı olarak gösterebileceğimiz LG G7 ThinQ akıllı telefonlarıyla beraber marka için yeni bir sayfa açılmış oldu. Geçen sene tanıtımı yapılan LG G6 akıllı telefonlarının istenen seviyeye gelememesi ve eski işlemciler kullanılması markanın akıllı telefon bölümünde çok ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştu.

Ana model olarak tanıtılan yeni modelin satışlarında istenen rakamların çok daha arkasında kalınması, markanın sürekli eleştiri alması gibi ektenler nedeniyle LG G7 ThinQ modeline gösterilen önem biraz daha artmıştı. Şimdi ise merak edilen, istenen değişiklikleri sunan akıllı telefonun satışlarının ne durumda olduğu.

LG G7 ThinQ Eski Modelin Önüne Geçti

Bu noktada merakla beklenen yeni seri akıllı telefonların satış oranlarının beklenen seviyelere ulaştığını görmeye başladık. Kısa süre önce küresel versiyonu da tanıtılan yeni seri akıllı telefonların sadece ön sipariş rakamlarında bile istediği yere geldiği görülüyor. Ortaya çıkan son raporlara göre LG G7 ThinQ akıllı telefonlarının ön sipariş rakamları 70 bini buldu. Aslında bu rakamın diğer markalara oranla biraz geri planda kaldığı görülüyor.

Fakat burada eski model ile karşılaştırma sonrasında çok ciddi bir yükseliş ortaya çıktığını görüyoruz. Öyle ki yeni seri akıllı telefonların şu dönemde 70 bin ön sipariş almasına karşın, aynı dönemde G6 akıllı telefonları 40 bin sipariş almıştı. Yarı yarıya bir yükseliş yakaladığı görülen markanın, kendi ülkesinde 70 binlik ön sipariş rakamıyla beraber öne çıkan markalardan biri olmayı başaracağı kesin. Yeni akıllı telefonların uluslararası pazarda ne kadar başarılı olacağını ise zaman gösterecek.

Şimdilik bu konuda da net bilgiler vermek oldukça zor. Ancak şu an için elde edilen verilere göre ve yorumlara göre yeni akıllı telefonlar, eski modellere göre çok daha başarılı bir grafik çizecek. En azından işlemci modellerinin yenilenmiş olması ve son dönem teknolojilerine uyulması, LG’nin yeniden övgüler kazanmasını sağlayacak gibi gözüküyor. Konu hakkında detaylar otaya çıktıkça sitemiz üzerinden paylaşım yapmaya devam edeceğiz.