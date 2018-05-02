LG G7 ThinQ Tanıtıldı: 19.5:9 En Boy Oranına Sahip 6.1 inç Çentikli Ekran!

LG, 2018 amiral gemisi partisinde kendi modelini çıkarmak için geç kalsa da diğer büyük marka oyunculara katılmaya hazır. LG G7 ThinQ modeli olarak şirketin garip “ThinQ” markasındaki ısrarıyla bu isimde çıktı.

LG G7‘nin yüzü ile başlayan belki de en göze çarpan yeni özellik çentiktir. LG, yeni 6.1 inç 19.5:9 3120 x 1440 piksel ekranıyla mevcut trendin içine girmeye karar verdi. Telefon şimdi daha ince çerçevelerle LG modellerine kıyasla adeta evrim geçirdi.

OLED yerine LCD teknolojisine dayanan LG‘nin yeni M + paneli, kontrastı arttırmak ve sözde maksimum 1000 nitlik parlaklık sağlamaya yardımcı olmak için ekstra piksele sahip bir RGBW düzenlemesi kullanmaktadır. HDR 10 uyumludur ve Gorilla Glass 5 koruyucu tabaka ile kaplanmıştır. Çentiğin kendisi için LG bunun “yeni ikinci ekran” sloganı konusunda ısrar ediyor.

Çentiğin yanı sıra LG G7 ayrıca bir donanım asistanı düğmesi de sunuyor ve bu düğme şirket için bir ilk! Normal yoldan yapmak yerine, Kore devi yeni telefonda Google Asistan’a bağlı kalmaya karar verdi. Bunu akıllı telefonlarda görünecek ilk Google Asistan donanım düğmesi haline getirdi.

Donanımdan bahsetmişken LG G7; çift cam tasarımı yaklaşımıyla (her iki tarafta Gorilla Glass 5), alüminyum çerçeveli (özellikle LG G6 modelinden daha ince kenarlarda inceltilmiş) olarak sağlam tasarlanmıştır. Tüm gövde IP68 sertifikalı ve MIL-STD-810G uyumludur.Cam sırt LG G7‘nin hem WPC hem de PMA desteğine bağlanarak kablosuz şarj edilmesini sağlar. Ayrıca 3.000 mAh kapasiteli pili USB Type-C portu üzerinden, Quick Charge 3.0 desteği ile şarj edebilirsiniz. Qnovo pil teknolojisi yıllar boyunca pilin dayanıklılığını uzatmak için bu telefonda kullanıldı.

LG G7 ThinQ‘nun diğer önemli özellikleri arasında 6GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş Snapdragon 845 yonga seti bulunuyor. Depolama microSD ile genişletilebilir. Amiral gemisinin yonga seti aynı zamanda LTE-A, 3-Bant taşıyıcısı, Cat.16 / 13 (1Gbps / 150Mbps) Wi-Fi a / b / g / n / ac, GPS, Bluetooth 5.0 dahil olmak üzere standart bir bağlantı seti ile geliyor. Bazı pazarlarda ise çift SIM desteği mevcut olacak.

Kamera kısmında ise G7 denenmiş ve gerçek LG formülü olan bir çift 16MP sensör ile karşımıza geliyor. Biri 71 derecelik bir görüş alanı, diğeri ise süper geniş 107 derece çekim alanı sunuyor. Birincil modül bir f / 1.6 lensin arkasında bulunur ve OIS’e sahiptir. Faz algılama ve lazer otofokus özelliklerine de sahiptir.

Geniş olanı f / 1.9 lens kullanır, OIS değeri yoktur ve sabit odaklıdır. Kamera deneyimi LG‘nin AI kamera teknolojisi ve düşük ışıklı çekimler için akıllı bir piksel-binning teknolojisi ile destekleniyor. İkincil kamera ise daha inandırıcı portreler için derinlik bilgisine yardımcı oluyor. Bir 8MP f / 1.9 selfie kamerası da ön panelde görevini yapmayı bekliyor.

LG, ses konusundaki tipik tavrıyla G7 ThinQ’ya da aynı yaklaştı. DTS-X ile birlikte bir Boom Box stereo hoparlör kurulumu sağlandı. Ayrıca 7.1 surround sesi çalabilecek sistemi bir akıllı telefonda ilk defa göreceğiz.

Kablolu çıkış noktası mevzusuna gelirsek, telefon sadece çok önemli olan 3,5 mm’lik jak’a değil aynı zamanda ESS’den yüksek kaliteli 32-bit Hi-Fi Quad DAC bağlantısına sahip. Ses yakalamak için LG, 5 metreye kadar etkileyici bir ses alma aralığı vaat eden bir çift mikrofon da sunuyor. LG G7 ThinQ, LG‘nin AI Pack 2.0’ı ile birlikte ve Oreo 8.0 sürümüyle birlikte satışa sunulacak. Google’ın bir sonraki sürümü sunmasının ardından Android P güncellemesini yayınlamayı zaten taahhüt etti.

LG G7 ThinQ Fiyatı

Renk seçenekleri olarak: Platin Gri, Aurora Siyahı, Fas Mavisi ve Ahududu Kırmızısı seçenekler arasında bulunuyor. Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik daha sonra açıklanacak.