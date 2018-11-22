Genel olarak LG, telefonlarına yenilikler getirecek güncellemeler sunan bir şirket değildir. Ancak Koreli dev üretici Android Oreo‘yu en yeni akıllı telefonlarına getirerek kabul edilebilir bir yenilik yaptı. Daha sonrasında ise küçük değişiklikler yaparak güncellemeler yayınladı. Ayrıca Google ile yaptığı anlaşmadan sonra şirket, kullanıcılarına önemli yazılım güncellemeleri getirme sözü verdi. Görünüşe göre LG G7 ThinQ ve LG V40 ThinQ bu yeni stratejiden faydalanan ilk modeller olacak.

Şirket, Android Pie güncellemesini sağlamak için kısa zaman önce her iki amiral gemisindeki Yazılım Güncelleme Merkezi uygulamasını yükseltti. Her iki telefon da kısa zaman sonrasında Pie güncellemesi alan ilk telefonlar olacak. Ancak LG G7 One orjinal ROM’unun Pure Vanilla Android olmasından dolayı, çoktan Pie deneyinimi sunmaya başladı.

Bunların yanı sıra LG kullanıcılarına test etmeleri için ve ön hataları belirlemek için beta sürümünde bir deneyim programı sundu. Bu sayede güncellemeler gelmeden birçok hatanın önüne geçilmesi bekleniliyor. Beta programı şimdilik sadece LG G7 ThinQ kullanıcılarına sunuldu. Tam olarak bu test aşamasının ne zaman biteceğinden emin değiliz. Ancak bu yılın sonuna kadar devam etmesi bekleniliyor.

Beta test programını kısa süre sonra LG V40 ThinQ için de yayınlanacak. Bu sayede şirket her iki amiral gemisininde hatasız olarak Android Pie güncellemesine sahip olmasına olanak sağlayacak. Güncelleme ile nelerin geleceğine dair henüz bir bilgi yayınlanmadı. Ancak Anroid Pie ile yeni bir arayüz, uygulanabilir batarya, Digital Wellbeing ve daha iyi batarya iyileştirmlerinin geleceğini biliyoruz.